ANLA pide debate técnico y vigilancia sobre la PTAR Canoas, megaobra clave para recuperar el río Bogotá

El director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Arturo Piñeros, hizo un llamado a fortalecer el debate técnico y la vigilancia sobre la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, considerada la mayor megaobra de saneamiento básico del país y una de las principales apuestas para recuperar el río Bogotá.
Durante el conversatorio Gestión del Agua en Colombia: lecciones a partir del caso del río Bogotá, las autoridades nacionales y territoriales insistieron en la necesidad de acelerar las acciones para descontaminar esta fuente hídrica y garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con su recuperación.
Piñeros señaló que un proyecto de esta magnitud requiere seguimiento institucional, discusión técnica y vigilancia sobre las decisiones que se adopten durante su desarrollo, teniendo en cuenta su impacto en el saneamiento de la cuenca del río Bogotá.
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La PTAR Canoas está diseñada para tratar el 70 % de las aguas residuales de Bogotá y el 100 % de las de Soacha, con una capacidad promedio de 16 metros cúbicos por segundo. El objetivo es que estas aguas reciban tratamiento antes de ser descargadas al río, lo que representa un componente central de la estrategia para reducir la contaminación.
Autoridades piden acelerar la recuperación del río Bogotá
El encuentro también estuvo marcado por el llamado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, a que la respuesta institucional frente a la crisis hídrica vaya más allá de las sanciones por daños ambientales.
El magistrado sostuvo que la justicia debe asumir un papel preventivo y estructural frente al deterioro de las fuentes hídricas, con decisiones respaldadas por información científica y técnica actualizada.
«La crisis del agua no es un problema del mañana, es un conflicto del presente que mide la eficacia de nuestras leyes y la voluntad de nuestras instituciones», afirmó.
En el caso del río Bogotá, recordó que su deterioro es consecuencia de décadas de decisiones institucionales descoordinadas y omisiones administrativas, con efectos sobre la salud, las actividades productivas y la calidad de vida de las comunidades que habitan en su cuenca.
Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la recuperación del río debe traducirse en resultados concretos y compromisos institucionales y presupuestales. También insistió en la necesidad de articular el trabajo entre el Gobierno Nacional, Cundinamarca, Bogotá, los municipios y las autoridades ambientales.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó los avances de su administración en la protección de la cuenca. Entre ellos mencionó la conservación de 500 hectáreas de predios de importancia ambiental, la vinculación de más de 5.300 hectáreas al programa de pagos por servicios ambientales y la siembra de más de 750.000 árboles.
Asimismo, señaló que el acueducto La Mesa-Anapoima registra una ejecución del 97 % y contempla la instalación de más de 250 kilómetros de tubería para atender a comunidades campesinas.
Rey también destacó el acompañamiento de la Gobernación en la estructuración técnica y el cierre financiero de la PTAR Canoas, bajo el liderazgo de la Alcaldía de Bogotá.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, por su parte, recordó que la sentencia del Consejo de Estado de 2014 estableció obligaciones de coordinación, planificación y seguimiento para las entidades responsables de recuperar el río Bogotá.
El funcionario anunció tres líneas de trabajo desde su cartera: fortalecer las casas de justicia en los municipios de la cuenca para facilitar el acceso a mecanismos judiciales como las acciones populares y las tutelas; incorporar los delitos ambientales y la contaminación de fuentes hídricas entre las prioridades de la política criminal; y promover la formación especializada y la articulación con la Fiscalía y las autoridades ambientales.
Cancino insistió en que las órdenes judiciales no pueden quedarse en el papel y que su cumplimiento exige acciones coordinadas entre las instituciones.
El conversatorio concluyó con un llamado a acelerar los compromisos pendientes para recuperar el río Bogotá, con especial atención a los proyectos de saneamiento, la coordinación entre autoridades y el seguimiento a las decisiones que buscan garantizar la descontaminación de la cuenca.