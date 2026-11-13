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Estos hogares tendrían que pagar más en los servicios públicos en Colombia: Retirarían subsidios

La propuesta de eliminar los estratos cambiaría sustancialmente la manera como se cobran los servicios públicos en Colombia

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Imagen: Generada con IA de ChatGPT

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El Plan de Desarrollo del gobierno De la Espriella quiere avanzar y consolidar la categorización de la realidad económica de los hogares para tener, entre otros, una focalización más juiciosa de los subsidios que se entregan para los servicios públicos en Colombia.

La medida se viene estudiando en el país desde hace varios gobiernos, pero su implementación mantiene una serie de puntos clave por ejecutar. La decisión de enfocar los cambios mejoraría, dice el documento, el cuidado de las arcas públicas.

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Collage Valora Analitik con imagen de Presidencia

Hoy, los servicios públicos en Colombia son subsidiados dependiendo del lugar en el que se encuentre el inmueble. Los estratos más bajos reciben subsidios y los medios y altos no.

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Más que eliminar la estratificación, lo que se buscaría en el Plan de Desarrollo es fortalecerla y actualizarla, con miras a potenciar su uso como componente del esquema de focalización del régimen de subsidios.

¿Cómo se cobrarán los servicios públicos en Colombia?

De esta manera, un hogar con buenos ingresos económicos, pero en un estrato bajo, deberá asumir que suban de precio los servicios públicos en Colombia domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes, acueducto, alcantarillado y aseo.

“Para ello, optimizarán, diseñarán, validarán y realizarán pruebas piloto de una propuesta metodológica orientada a la articulación progresiva de la estratificación con información socioeconómica de los hogares”, dice el Plan de Desarrollo.

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Imágenes: Presidencia y Gemini

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Lo anterior, agrega el gobierno De la Espriella, se complementará con los registros administrativos, las variables catastrales y la información disponible en el Registro Universal de Ingresos.

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