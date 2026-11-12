Cerveza en Colombia quedaría en este precio con nuevo IVA que propone el Gobierno De la Espriella

El proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado por el Gobierno De la Espriella, genera inquietud entre los pequeños comerciantes del país. La Federación de Comerciantes y Tenderos de Colombia (FEDECOM) advirtió que algunas de las medidas tributarias incluidas en la iniciativa podrían reducir el consumo de los hogares, afectar los ingresos de las tiendas de barrio y poner en riesgo miles de empleos relacionados con el comercio tradicional.
Según el gremio, las consecuencias de un aumento de los impuestos no se limitarían al encarecimiento de los productos. Una mayor carga tributaria también podría disminuir el poder adquisitivo de los consumidores y llevarlos a reducir sus compras habituales. Esta situación se suma a las dificultades que ya enfrenta el comercio de proximidad.
Uno de los cambios que más inquietud genera entre los tenderos está relacionado con los impuestos aplicables a productos de alta rotación, especialmente las cervezas y las gaseosas.
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En el caso de la cerveza, el proyecto conserva el IVA del 19 %, pero plantea reemplazar el actual impuesto al consumo por un esquema compuesto por una tarifa del 10 % sobre el precio y un componente específico de $330 por cada grado de alcohol.
Las estimaciones de la representante a la Cámara María Clara Posada indican que esta modificación podría incrementar entre 49 % y 60 % el precio final de la bebida. Esto significa que una cerveza que actualmente cuesta alrededor de $3.500 podría superar los $5.200.
La preocupación también responde al peso de este producto en los ingresos de los establecimientos tradicionales. Según las cifras expuestas por Posada, el 92 % de la cerveza se comercializa a través de tiendas de barrio y el 59 % de los consumidores de estratos 1, 2 y 3 adquiere esta bebida principalmente en esos negocios.
Las proyecciones advierten que, de implementarse las medidas, cerca de 450.000 tiendas y 1,75 millones de empleos vinculados a esta actividad podrían verse afectados.
¿Quién asumiría el impuesto a la cerveza?
Frente al alcance de la propuesta, Henry Amorocho Moreno, profesor de Hacienda Pública y Tributación de la Universidad del Rosario, explicó a Valora Analitik que el gravamen está dirigido a los productores de cerveza y otros licores, es decir, se aplica en la etapa de producción y no directamente sobre los establecimientos comerciales.
El académico señaló que, bajo el esquema del IVA plurifásico, los productores pueden descontar el impuesto que hayan pagado por los insumos adquiridos durante las diferentes etapas de fabricación. De esta manera, aunque la tarifa aplicable sea del 19 %, tienen derecho a restar el IVA asumido en sus compras relacionadas con el proceso productivo.
Según Amorocho, este mecanismo busca evitar que el impuesto se acumule en cada fase de la cadena de producción y comercialización. En consecuencia, el gravamen neto corresponde al resultado de aplicar el impuesto sobre la operación, descontando los valores pagados previamente por concepto de IVA en la adquisición de insumos.
Aunque la obligación tributaria recaiga sobre los productores, el posible traslado de esos costos al precio de venta es uno de los factores que mantiene la preocupación entre los tenderos, debido a la importancia de la cerveza para la actividad comercial de estos establecimientos.