J.P. Morgan Asset Management lanza los primeros ETFs activos de Colombia

J.P. Morgan Asset Management anuncia el lanzamiento de los primeros ETFs activos de Colombia, mediante la cotización de 15 estrategias en el Mercado Global Colombiano. Este hito inaugura una nueva etapa para el mercado de inversiones del país, ampliando el acceso de los inversionistas locales a capacidades globales de gestión activa a través de ETFs.
Respaldada por US$ 4,8 billones en activos bajo gestión, J.P. Morgan Asset Management pone a disposición de los inversionistas colombianos una plataforma global de inversión con décadas de experiencia en gestión activa, desarrollada por equipos especializados en distintas clases de activos, sectores y mercados alrededor del mundo.
“La llegada de los primeros ETFs activos representa un hito para el mercado colombiano y refleja la creciente sofisticación del ecosistema financiero local. Este lanzamiento refuerza nuestro compromiso de largo plazo con Colombia y con el desarrollo de nuevas alternativas de inversión para inversionistas locales”, afirma Angela Hurtado, Presidente de J.P. Morgan para Colombia.
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La oferta inicial consta de 15 ETFs activos distribuidos entre tres grandes capacidades de inversión de J.P. Morgan Asset Management.
“La llegada de los primeros ETFs activos a Colombia se suma a una transformación que ya estamos viendo en otros mercados de América Latina. A medida que la categoría gana relevancia en la región, vemos una demanda creciente por estrategias globales y vehículos de inversión cada vez más eficientes. La incorporación de Colombia a esta evolución representa un paso importante para seguir acercando a los inversionistas locales tendencias que ya están redefiniendo la industria a nivel internacional” afirma Raul Alvarez, Head of Andes, Central America & Caribbean de J.P. Morgan Asset Management.
A nivel global, los ETFs activos continúan ganando relevancia dentro de la industria. En Estados Unidos, el segmento representó cerca del 37% de los flujos hacia ETFs en 2026, reflejando el creciente interés de los inversionistas que buscan nuevas formas de acceder a estrategias especializadas a través de vehículos eficientes y transparentes.
Los productos estarán disponibles a través del Mercado Global Colombiano, el sistema de cotización de valores extranjeros de la Bolsa de Valores de Colombia, que forma parte de Nuam.
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