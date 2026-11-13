Dólar en Colombia abre estable en $3.310 sostenido por expectativas de alzas en la FED

El mercado cambiario en Colombia inicia la última sesión de la semana manteniendo su consolidación sobre la barrera de los $3.300.
La divisa estadounidense abrió hoy en $3.310, prácticamente sin cambios frente al cierre de ayer ($3.310,65), respaldada por la fortaleza global del billete verde ante el endurecimiento de las proyecciones sobre la Reserva Federal y a la espera de nuevos indicadores de inflación mayorista en Estados Unidos.
JP Tactical Trading destacó que la apertura en $3.310 ubica la cotización en línea con el cierre previo y dentro del rango intradiario proyectado por el modelo táctico ($3.252 – $3.348). Los analistas de la firma señalaron que la tendencia se mantiene sólidamente alcista, soportada por el vigor global del dólar estadounidense.
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A nivel regional, las monedas latinoamericanas siguen enfrentando presiones vendedoras frente a un dólar que conserva su fortaleza, pese a encontrarse en niveles técnicamente muy extendidos.
Petróleo retrocede tras cerrar segunda semana consecutiva a la baja
Los precios internacionales del crudo operan con ligeros retrocesos este viernes, revirtiendo dos sesiones seguidas de recuperación.
El Brent cede un 0,10 % en las primeras operaciones hasta los US$95,71 por barril (tras haber tocado los US$95,82 con repuntes superiores al 3 % en la sesión previa). El contrato se encamina a una caída semanal de 2,4 %, acumulando su segunda semana en rojo tras el desplome del 16 % de la semana anterior, aunque conserva una ganancia cercana al 60 % en lo corrido de 2026.
Por su parte, el WTI retrocede un 0,40 % hasta los US$88,38 por barril, proyectando un descenso semanal de 2,5 %.
Según expertos, el mercado reaccionó a las recientes declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien afirmó que Washington «ya no necesita un acuerdo con Irán», enfriando las expectativas de una pronta salida diplomática que normalice por completo los flujos energéticos desde Oriente Próximo.
Expectativa por el IPP de EE. UU.
El apetito por riesgo global se mantiene condicionado por el resurgimiento de las presiones inflacionarias en Estados Unidos.
Tras la sorpresa al alza en el IPC de octubre (0,4 % mensual frente al 0,3 % esperado, y 0,3% subyacente), el mercado descuenta con cerca de un 88 % de probabilidad un incremento de 25 puntos básicos en diciembre.
Firmas como PGIM proyectan incluso subidas acumuladas de hasta 100 puntos básicos (iniciando en diciembre y continuando con un ajuste por trimestre), lo que impulsó el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años hasta el 5,13 %.
La volatilidad transfronteriza estará marcada por la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE. UU. y las intervenciones de las funcionarias de la Fed Susan Collins y Lorie Logan, cuyas declaraciones serán escrutadas para calibrar si existe espacio para un movimiento más agresivo de 50 puntos básicos.
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