Ecopetrol tendría un portafolio lo suficientemente robusto en exploración de petróleo y gas hasta 2036

En el marco de la segunda Convención de Exploración Energética de la Asociación Colombiana de Geólogos, Elsa Jaimes, gerente general de proyectos costa afuera y exploración de Ecopetrol, manifestó que el portafolio que tiene la compañía le permite mantener actividad exploratoria en por lo menos 10 años más.
“En la medida en que nosotros, en las áreas que podemos asignar, hagamos más sísmica, identifiquemos más proyectos, eso va a ir entrando al portafolio. Va a ir fortaleciendo el portafolio exploratorio. Esto es tanto offshore (yacimientos marinos) como onshore (yacimientos en tierra)”, expresó a este medio.
Elsa Jaimes, gerente general de exploración de Ecopetrol. Imagen: Alejandro Correa-Valora Analitik
Cabe mencionar que los últimos reportes generales, tanto de la industria gasífera como petrolera en Colombia, señalaron que los pozos se encuentran en declive, particularmente en lo que se refiere a gas, y es por ello que en parte se ha requerido la importación de este energético. Sin embargo, Jaimes manifestó que todavía hay potencial exploratorio en zonas como el Piedemonte Llanero.
“Esa es una parte relevante que tiene potencial no solamente para gas, sino para crudo (petróleo). Tenemos gas en el norte de Colombia, en el valle inferior del Magdalena y en el cinturón de San Jacinto”, afirmó. Para luego especificar en zonas como Córdoba, Montería y Bolívar. También destacó el potencial en yacimientos marinos, donde dijo que ha habido éxitos exploratorios importantes. A la vez, expresó que estas declaraciones las hace a título personal, pero que estas no son la posición oficial de la empresa.
“Además de Sirius (proyecto entre Ecopetrol y Petrobras), tenemos KGG, que es el gas offshore descubierto que tenemos que conectar con nuestro sistema nacional de transporte. Adicional a eso, hay un potencial grande en Orinoquía, que es donde venimos trabajando y tenemos éxito en crudo pesado, principalmente. También está el Valle Medio del Magdalena, que es una provincia por excelencia hidrocarburífera en Colombia, ahí es donde está concentrada la mayor actividad”, reveló.
¿Por qué no se explora petróleo y gas en el océano Pacífico?
Frente a la necesidad de importar gas, cabe preguntarse por qué Colombia solo explota petróleo y gas en el Caribe y no aprovecha la zona pacífica. Jaimes mencionó que la zona del Pacífico tiene grandes retos para que haya avances exploratorios, tales como: la falta de infraestructura, y con ello, desafíos financieros importantes para que se avance en ella.
“Toca construir la infraestructura y una cantidad de cosas que ya tenemos en el Caribe. Por otro lado, el conocimiento en el Pacífico está en un estado más inmaduro. Todavía falta avanzar en el conocimiento que tenemos de los reservorios y de los sistemas petrolíferos en el Pacífico colombiano. Otra razón que también pesa son los temas de seguridad y de orden público”, afirmó.
En lo que se refiere solo a Ecopetrol, es decir, excluyendo filiales como Hocol y otras compañías del grupo, las inversiones en exploración de la empresa oscilan entre US$300 millones y US$350 millones, cifras que se mantienen en esta materia.
“Tenemos que tener confianza de que en Colombia tenemos un gran potencial. Los proyectos enfrentan retos que tiene cualquier iniciativa, como transitar el proceso de tener acuerdos con las comunidades, que es lo que llamamos consulta previa, y luego gestionar las licencias ambientales. Pero el mensaje es que sí estamos explorando, tenemos éxito, tenemos importantes recursos descubiertos y contingentes en nuestro portafolio. Lo que sigue es transitar hacia la maduración y progresión a reservas”, enfatizó la gerente de exploración.
Una política energética de largo plazo
Durante el comienzo de su intervención, Jaimes manifestó que se requiere desarrollar una política energética de largo aliento con la finalidad de recuperar el autoabastecimiento. A lo que añadió que Colombia cuenta con más de 10 proyectos de regasificación, pero que necesitan ser armonizados. Adicionó que se necesita una planeación de la demanda y una estructuración de los mecanismos de transporte.
“Las regasificadoras están siendo visualizadas como ese mecanismo que vamos a tener mientras llega energía, mientras llega el gas de costa afuera. El desafío no es escoger entre el gas nacional y el importado, sino, y este es particularmente un reto para el Gobierno, definir cómo se complementan estos dos energéticos, bajo qué reglas de mercado, con qué señales de regulación debe hacerse y con qué horizonte, eso es lo preocupante”, manifestó.
Expresó que deben existir políticas claras con la finalidad de enviar señales claras a los inversionistas, haciendo referencia a la necesidad de desarrollar una política energética que sea precisa en cuanto a la recepción de gas importado o la explotación de este energético en yacimientos ubicados en el mar Caribe.
“La pregunta que debemos hacernos no es si exploramos o no, sino cómo atraemos inversión a Colombia, cómo fortalecemos la confianza en las instituciones y cómo hacemos este proceso de armonización para que a nivel de Gobierno tengamos una política de largo plazo con objetivos claros, donde armonicemos los hidrocarburos, que han sido la base y lo seguirán siendo para la economía y para la misma transición energética, y cómo se armonizan estos con las energías renovables que están en crecimiento, pero que son intermitentes, y cómo coordinarlo con la política social”, dijo.
Expresó que debe haber orden al interior de la política energética en puntos como la transición energética, puesto que esta no se va a implementar a través de un decreto, sino mediante medidas concretas, progresivas y planeadas con la finalidad de que se materialicen.
