El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Energía, dio a conocer las medidas que se adoptarán durante el periodo de mantenimiento de la planta de regasificación SPEC. Dichas acciones quedaron en firme con la expedición de la Resolución 40267 del 12 de junio de 2026 y tienen en la mira garantizar el abastecimiento de gas natural.
Las obras de intervención de la regasificadora de Cartagena están programadas para realizarse del 30 de julio al 3 de agosto. En ese contexto, la normativa establece las tareas previas al desarrollo de las actividades de mantenimiento.
Medidas preventivas
De acuerdo con el documento, los productores, comercializadores, distribuidores y transportadores de este energético tendrán que remitir al Consejo Nacional de Operación de Gas las cantidades de suministro que pondrán a disposición del mercado. Esta información deberá compartirse antes del 22 de junio.
El plazo también aplica para la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que tendrá la responsabilidad de hacer llegar al Consejo los datos sobre las cantidades de gas adicional y una categorización que explique la razón por la cual se puede ofertar molécula adicional de gas natural a la informada en la declaración de producción.
Por su parte, a más tardar el 30 de junio, los operadores de red que prestan el servicio de energía en la región Caribe deberán enviar al Centro Nacional de Despacho las proyecciones de demanda que servirán como base para determinar las necesidades de gas durante el periodo de mantenimiento.
El MinEnergía también definió que, entre el 8 y el 15 de julio, los generadores térmicos y los agentes que cuenten con contratos vigentes en firme de gas natural importado destinado a la demanda esencial están en la obligación de gestionar de manera oportuna la adquisición en el mercado mayorista de las cantidades de gas y de la capacidad de transporte requeridas para atender las necesidades de consumo. Las negociaciones se realizarán de manera directa y el precio será el pactado entre las partes.
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Por su parte, la Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. – SPEC LNG, agente de la infraestructura, deberá suministrar información respecto al desarrollo de estas actividades, así como un plan detallado de ejecución de las mismas.
Otras medidas condensadas en la resolución incluyen mecanismos especiales de contratación y transporte, el fortalecimiento de la coordinación operativa entre los agentes de la cadena energética y la definición de criterios de priorización en caso de requerirse una asignación excepcional de recursos energéticos.
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