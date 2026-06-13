A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e, empresa encargada de la distribución y comercialización de energía en el Caribe.
“Mi decisión es liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”, indicó el mandatario en un mensaje en el que abordó la situación energética en esa región del país.
La determinación del jefe de Estado se da a conocer tras casi dos años de intervención de la empresa por cuenta de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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Al respecto, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), señaló que la medida promovida por el Gobierno Nacional sería ilegal al ejecutarse sin llegar a una resolución de las deudas.
“Es ilegal, porque como Estado en cabeza de una empresa está debiendo unos recursos muy grandes, tanto al sector eléctrico como a otros acreedores. Ninguna empresa del Estado la puede liquidar debiéndole plata a la gente, o sin llegar a algún acuerdo. Sino sería como no pagar», explicó Alejandro Castañeda, presidente de la agremiación.
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