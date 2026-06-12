Hasta el 4 de junio de 2026, Colombia incorporó 14 veces menos energía de la prevista, lo que se traduce en que el sistema eléctrico incorporó menos de 7 % de la energía proyectada para el año. Las cifras oficiales indicaron que hasta la fecha mencionada ingresaron al sistema 306 megavatios de energía eléctrica, frente a 4.475 megavatios esperados. Aunque se puede pensar que, como no ha terminado el año, no ha ingresado el total de la energía, las cifras revelan que esta tendencia se repite desde hace más de seis años.
Datos del operador eléctrico XM, filial de ISA, empresa de transmisión eléctrica, revelaron que en 2020 se esperaban 2.299 megavatios, pero ingresaron 361. La misma tendencia se repite año a año. Otro ejemplo es que en 2023 se esperaban 6.608 megavatios, pero ingresaron 1.155. En 2024, la capacidad esperada era de 5.720 megavatios, pero llegaron 1.447; en 2025, el sistema debía ingresar 3.517 megavatios, pero los ingresos se ubicaron en 380 megavatios. Todo esto ha ocurrido en momentos en donde el consumo de energía eléctrica viene en aumento.
Por ejemplo, hasta el 3 de junio de 2026 hubo un incremento en el consumo que se explicó por el incremento de temperaturas en diferentes regiones de Colombia. Estas registraron sus máximos niveles desde marzo de 2026, de acuerdo con la información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Las alzas de la demanda de energía tuvieron crecimientos de 5,67 % en marzo de 2026 y 6,7 % en abril del mismo año. Adicionalmente, si se hace un comparativo con 2025, solo en mayo, la demanda de energía proveniente del Sistema Interconectado Nacional incrementó 8,76 %.
Incluso el 15 de mayo de 2026 se presentó la demanda diaria máxima en la historia del Sistema Interconectado, con 261,86 gigavatios hora por día. Lo anterior es relevante porque significa que Colombia no está robusteciendo la oferta de energía en su sistema, mientras que la demanda sí está creciendo, lo que ocasionaría que, si la tendencia no se revierte, el país va a tener menos energía de la que consume, lo que tendría un impacto social y económico para toda la población.
Las regiones en donde más incrementó el consumo en mayo de 2026 frente al mismo mes de 2025 fueron Chocó, con 12,43 %; Caribe (11,89 %); Tolima, Huila y Caquetá (10,12 %) y Valle (10,12 %). En abril y mayo de 2026, la demanda del Sistema Interconectado, en días normales, se ubicó en un promedio de 252,5 gigavatios hora al día. Pero, en lapsos como el 15 de mayo de 2026, hubo cifras de 259,86 gigavatios hora por día y 261,86 gigavatios hora al día.
Consumo de combustibles
El operador del mercado XM también se expresó sobre cómo se está moviendo el mercado de combustibles en Colombia. En todos sus escenarios manifestó que el carbón seguirá teniendo un rol importante en el consumo. También reveló que el gas importado ganó terreno en la demanda, quitándole espacio a otros energéticos como el Gas Licuado de Petróleo (GLP), la biomasa o incluso al gas que se produce a nivel local.
Lo anterior es relevante, puesto que energéticos de origen fósil, como el carbón o el gas, entre otros, son los que se utilizan en las plantas térmicas para la generación de energía eléctrica. Este tipo de infraestructuras producen electricidad y respaldan el sistema colombiano cuando este es incapaz de satisfacer la demanda a través de la generación por fuentes hídricas. Sin embargo, el hecho de que el gas que viene del exterior gane terreno para garantizar las operaciones internas no muestra un escenario positivo, ya que es más costoso que el que se produce a nivel local.
A la vez, impacta a sectores industriales. Según lo mencionado por la directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía (Asoenergía), Silvana Habib, el sector industrial disminuyó el consumo de gas en cerca de 15 %. Añadió que las compañías están migrando a la electrificación o a la utilización de gas para procesos menores de transformación. También han migrado a otros combustibles como el carbón a causa de la falta del energético en Colombia, por lo menos producido a nivel local.
Es por ello que XM manifestó que el sector requiere de una mayor infraestructura y también de la oferta de combustibles para atender el impacto. Aunque también expresó que, con el fenómeno de El Niño para el segundo semestre de 2026, deben aumentarse las reservas de los embalses para gestionar de la mejor forma la capacidad de generación hídrica en Colombia. También manifestó que, para mitigar los riesgos de desatención de energía eléctrica, debe haber gestiones coordinadas en combustibles como el carbón, el gas y los líquidos.
Otro de los datos es que Colombia depende en buena medida de su capacidad de generación hidráulica con los embalses, pero sus niveles no se ubican en niveles suficientes para satisfacer la demanda esperada, por lo cual se requerirá del apoyo de la energía térmica para abastecer el sistema. En cuanto a la generación de energía térmica y sus principales proyectos, en mayo de 2026 el carbón y el gas importado fueron los energéticos más utilizados por este segmento.
Finalmente, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, manifestó que lo anterior incidiría en las tarifas de energía, ya que, el fenómeno de El Niño obligaría al parque térmico a participar para cubrir la demanda, pero este respaldo llegaría con un gas importado, que es más caro que el producido a nivel local. Para él, los mayores costos de generación se traducirían en un alza en la energía en bolsa, que se trasladaría a los usuarios a través de las tarifas de energía.
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“Tan preocupante como el ‘riesgo inminente’ del racionamiento del servicio de energía, que tendría por detonante el super Niño, es el riesgo inminente también del suministro de gas natural en los próximos meses”, manifestó.