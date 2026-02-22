El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, advirtió que la importación de gas natural desde Venezuela no se realizaría a través de Ecopetrol. Esto llevaría a que el Gobierno Nacional evalúe otras alternativas para poder concretar la llegada de este recurso energético.
En declaraciones recientes, el titular de la cartera explicó que la petrolera estatal no cuenta con la licencia requerida para participar en esta iniciativa de importación.
«Nos dicen en Venezuela que se necesita que haya licencia por parte del Gobierno de los Estados Unidos ahora y tramitar una nueva licencia sería un poco más complejo y demorado. A nosotros nos importa el tiempo», indicó el funcionario.
Es importante recordar que la normativa estadounidense impone restricciones a las transacciones con el sector energético de Venezuela, por lo que cualquier empresa interesada en realizar negocios en ese ámbito debe contar con autorizaciones específicas.
En ese orden de ideas, el ministro hizo énfasis en que el Ejecutivo busca ser “práctico y pragmático” en la búsqueda de opciones que permitan traer gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) para abastecer el mercado interno.
“De la manera más rápida y más económica buscamos poder traer gas natural, pero queremos anticipar, incluso, traer GLP para poder abastecer el mercado colombiano”, señaló.
El anuncio de Palma se presentó luego de la reunión que sostuvo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el pasado 20 de febrero. El encuentro entre ambas naciones se dio con miras a discutir la agenda de cooperación energética entre ambos países, incluyendo el suministro de gas.
Otro de los desafíos a los que se enfrenta este proyecto se asocian con el estado actual del Oleoducto Antonio Ricaurte, habilitado en 2007 para transportar gas entre ambos países. La tubería se encuentra en desuso desde 2015, por lo que su reactivación implicaría una inversión significativa.