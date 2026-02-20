Nueva estafa con centro de inversiones de Ecopetrol: criminales piden desde $1 millón

Una modalidad de estafa telefónica que suplanta el nombre del “centro de inversiones de Ecopetrol” está circulando en Colombia, aprovechando el prestigio de la petrolera estatal para intentar que personas consignen desde $1.000.000 como “inversión inicial”.
La denuncia fue hecha por la periodista Ana Cristina Restrepo, quien relató cómo recibió y documentó esta llamada automática, cuya voz y estructura buscan maximizar el engaño y presionar a la víctima a actuar sin verificar.
La polémica estafa tiene lugar en un contexto en que Ecopetrol —la petrolera estatal que lidera el sector energético en Colombia y está listada en la Bolsa de Valores de Colombia y en mercados internacionales— sigue siendo un activo atractivo para inversionistas institucionales y minoristas informados sobre sus perspectivas financieras.
En 2025, la compañía reportó ingresos por más de $29,8 billones en el tercer trimestre, con un EBITDA de $12,2 billones y un margen del 41 %, destacando la fortaleza operativa a pesar de un entorno externo desafiante.
Cómo opera la estafa en la que usan a Ecopetrol como inversión
Restrepo explicó que la llamada automatizada que recibió comenzaba con una locución que se identificaba como proveniente del “centro de inversiones Ecopetrol” y ofrecía abrir una “ventana de ingreso para pequeños inversionistas” con un aporte mínimo de $1.000.000. En la grabación se preguntaba directamente: “¿tiene al menos $1.000.000 disponibles para iniciar una inversión real?”, y se presionaba a seguir con un especialista.
Según la periodista, la llamada no era interactiva, sino un sistema de grabación que continuaba pese a sus respuestas, lo que constituye una señal clara de automatización fraudulenta.
Restrepo añadió que la llamada provenía de un número con prefijo internacional “+1”, pese a las referencias localizadas, y que tras verificar con la compañía obtuvo confirmación oficial de que se trataba de una estafa. “Ya verifiqué con Ecopetrol… me dijeron que era una estafa que efectivamente era una estafa y que tenían muchas denuncias…”, señaló.
La voz de Ecopetrol: advertencia oficial para no ser estafado
Ecopetrol ha emitido comunicados públicos alertando sobre el uso ilícito de su nombre para “promover supuestas inversiones… con información falsa que busca estafar a la ciudadanía”.
La empresa ha sido enfática en aclarar que “no solicita dinero a la ciudadanía para adelantar procesos de contratación o para realizar inversiones”, y que cualquier comunicación que sugiera lo contrario es falsa. Todo su contenido oficial se publica exclusivamente en su página web y canales verificados.
El aumento del fraude digital en Colombia
El fenómeno de las estafas no es aislado ni menor. En 2025, Colombia superó 64.000 denuncias por estafas digitales, según cifras oficiales del Centro Cibernético Policial, que han reportado un incremento sostenido de fraudes a través de llamadas, mensajes y suplantación de identidad empresarial o bancaria.
Adicionalmente, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) atendió más de 13.000 incidentes informáticos en 2025, que incluyen fraudes en línea, suplantación de cuentas y vishing (estafas por llamada), modalidad bajo la cual operan este tipo de engaños telefónicos.
Las autoridades y entidades de ciberseguridad recomiendan prestar atención a elementos comunes en este tipo de llamadas fraudulentas:
- Solicitud de aportes económicos inmediatos para “obtener acceso” a oportunidades de inversión.
- Mensajes que presionan por confirmar información o pago sin verificación previa.
- Números telefónicos sospechosos o internacionales no asociados oficialmente a la empresa mencionada.
- Ausencia de canales oficiales de contacto o referencias verificables en los medios de la propia compañía