Xposible Colsubsidio 2026 abre la convocatoria para reconocer las mejores iniciativas empresariales en sostenibilidad

Colsubsidio abrió la octava edición de Xposible, una convocatoria dirigida a organizaciones de todos los tamaños, sectores y de todo el país que estén desarrollando proyectos con impacto social, ambiental y económico. La convocatoria busca visibilizar e inspirar el compromiso del sector empresarial, destacando iniciativas que mejoran su entorno y aportan soluciones a los desafíos globales de sostenibilidad.
Las empresas interesadas podrán participar hasta el 7 de agosto postulando sus proyectos, los cuales serán evaluados por CECODES – Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, aliado técnico de esta iniciativa.
«En Colsubsidio creemos que cuando una empresa genera un impacto positivo, transforma su entorno; pero cuando son muchas las que avanzan en esa dirección, se transforma el país. Por eso creamos Xposible, una comunidad empresarial que visibiliza proyectos que demuestran que hacer negocios haciendo el bien es una forma de generar valor, crecer y contribuir al progreso de Colombia. Cada acción cuenta, cada alianza suma y cada historia tiene el poder de inspirar a otras organizaciones», afirmó Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio.
Ser parte de Xposible significa integrar una comunidad que reconoce el liderazgo, amplifica las historias y conecta a las empresas con conversaciones relevantes dentro del ecosistema empresarial. La visibilidad se convierte así en una acción que permite inspirar a otras empresas a iniciar procesos de sostenibilidad concretos y permanentes en el tiempo.
Desde 2019, está comunidad ha reconocido 140 proyectos con impacto social, ambiental y económico. En esta edición, se reconocerán 30 proyectos más, que seguirán demostrando que es posible hacer negocios haciendo el bien.
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El alcance de la convocatoria refleja el creciente interés del sector por incorporar estos temas en su estrategia. En 2025 se postularon 518 iniciativas de 300 municipios de los 32 departamentos del país. De ellas, el 51% estaba orientado a reducir desigualdades, el 39% a la protección de la biodiversidad y el 10% a la mitigación de los efectos de la crisis climática.
Entre los beneficios para los reconocidos se encuentra la participación en Visión Sostenible, el videopodcast de Colsubsidio donde los líderes empresariales comparten experiencias y aprendizajes. Tras superar los tres millones de visualizaciones en su segunda temporada, el espacio inició una nueva edición con el acompañamiento de la Universidad EAN como aliada académica y la participación de Brigitte Baptiste, fortaleciendo la conversación sobre aprendizajes, tendencias, retos y oportunidades para el desarrollo sostenible.
Asimismo, los reconocidos también accederán a espacios de formación y relacionamiento en Xposible Crecer, donde podrán fortalecer sus capacidades a través de mentorías, herramientas de gestión y oportunidades de conexión con otros actores del tejido empresarial.
Las organizaciones interesadas en participar pueden consultar los requisitos y realizar su inscripción en www.colsubsidio.com/empresas/xposible.