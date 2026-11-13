Fondos internacionales recuperan interés en Grupo Sura en medio de una mejor proyección de utilidades para 2026

Ricardo Jaramillo, CEO de Grupo Sura, reconoció la solidez de los negocios durante la llamada con inversionistas para el tercer trimestre de 2026, con una “senda de expansión de rentabilidad positiva”.
Tras revelar el balance con corte a septiembre, Jaramillo explicó que elevaron la proyección de utilidad de cierre del 2026 a un rango entre $2,7 billones y $2,9 billones, lo que es una utilidad por acción entre $8.300 y $8.900 por acción, que equivaldría a una rentabilidad (ROE) entre el 16 % y el 17 %.
“Esta expectativa de cierre representa estar recorriendo cerca del 62 % del crecimiento de utilidades necesario para llegar a nuestra visión generada, alrededor de $3,3 billones para el 2028”, explicó el CEO de Grupo Sura, reconociendo que este buen balance se suma al desempeño positivo en el mercado de valores.
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Para el ejecutivo, esta evolución operativa y financiera “ha estado acompañada por una mejor bursatilidad de nuestras acciones en el mercado”. Esto, si se tiene en cuenta que el volumen promedio negociado incrementó a cerca de $17.000 millones en 2026, más de cinco veces el nivel registrado en el 2023.
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Crecer interés de fondos internacionales
“Hoy contamos con una acción considerablemente más líquida y con mayor profundidad tanto en la especie ordinaria como en la preferencial”, afirmó Jaramillo, al señalar que esta mayor liquidez atrae más número de inversionistas, tanto activos como pasivos.
Mencionó, por ejemplo, la recuperación de la participación de los fondos internacionales, que pasó de un 1 % en el 2023 al 9 % en la actualidad. “Aunque todavía estamos por debajo de niveles históricos cercanos al 20 %, esto representa un avance importante”, agregó.
En relación con el desempeño de las acciones, el CEO de Grupo Sura dijo que desde la escisión con Grupo Argos la acción ordinaria se ha valorizado un 68 % y la preferencia un 66 %, frente a un crecimiento del 41 % del índice MSCI Colcap.
“El desempeño de los negocios, acompañado de las iniciativas de optimización de capital, ya se han traducido en valor tangible para nuestros accionistas”, expresó, al explicar que la valorización de las acciones y los dividendos entregados representan más de $10 billones de valor generado en el último año.
Avances en readquisición de acciones
En relación con las recompras de títulos, Jaramillo recordó que la iniciativa comenzó a ejecutarse en octubre, con un cupo de hasta $500.000 millones y estará vigente hasta marzo del 2028.
“Durante octubre iniciamos recomprando 892.000 acciones equivalentes al 11 % del cupo aprobado, de las cuales 54 % correspondió a acciones preferenciales y 46 % a acciones ordinarias”, reveló.
Y añadió: “La readquisición también beneficia a quienes permanecen como accionistas. Al reducirse el número de acciones en circulación, aumenta la participación relativa en los resultados y en el patrimonio de la compañía, lo que se refleja en métricas como la utilidad y el valor en libros por acción”.
Finalmente, afirmó que la ejecución del programa “seguirá siendo disciplinada y selectiva, considerando las condiciones de mercado y las distintas oportunidades de asignación de capital disponibles en cada momento”, para generar valor sostenible para los accionistas en el largo plazo.