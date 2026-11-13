Comercio en Colombia creció seis veces más que la industria en septiembre

Tanto el comercio minorista como la industria reportaron un crecimiento en septiembre de 2026, sin embargo, el primer renglón superó en más de seis veces el ritmo de expansión de la producción fabril, de acuerdo con informes del DANE.
En concreto, las ventas reales del comercio minorista y vehículos registraron una variación anual del 9,7 % en el noveno mes del año frente al mismo periodo en 2025, mientras que la producción real de la industria manufacturera creció solo un 1,5 %.
En el balance de lo corrido del año (enero a septiembre), la brecha entre ambas actividades es aún más pronunciada: las ventas del comercio acumulan un alza del 10,9 %, frente a un incremento del 0,5 % en la producción real de la industria.
Vehículos y hogar lideran el repunte del comercio
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De acuerdo con el DANE, al excluir el comercio de combustibles, las ventas reales del sector comercial escalaron un 11,6 % en septiembre. En el desglose por grupos de mercancías, 15 de las 19 líneas medidas presentaron variaciones positivas y cuatro mostraron cifras negativas.
Así, los segmentos que impulsaron el resultado del comercio minorista fueron el de vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares (42,3 %), el de otros vehículos automotores y motocicletas (21,7 %) y el de electrodomésticos, muebles para el hogar (10,3 %).
Por el contrario, los retrocesos más marcados se registraron en calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero (-3,6 %), bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco (-3,1 %) y prendas de vestir y textiles (-1,5 %).
En cuanto al comercio electrónico, las ventas nominales realizadas a través de plataformas digitales crecieron un 16,9 % anual en el periodo monitoreado. Con esto, las transacciones virtuales alcanzaron una participación del 2,6 % sobre las ventas totales minoristas, superando el 2,4 % reportado en 2025.
Industria manufacturera crece, pero sigue destruyendo empleo
Tras dos meses consecutivos en terreno negativo (-2,3 % en julio y -3,6 % en agosto), la producción real de la industria manufacturera volvió a crecer en septiembre con una variación anual del 1,5 %. Por su parte, las ventas reales fabriles avanzaron un 0,6 %.
Pese al rebote de la producción, el comportamiento sectorial estuvo dividido: de las 39 actividades industriales monitoreadas por el DANE, 19 registraron variaciones positivas y 20 presentaron caídas.
Las ramas industriales con mayor contribución positiva al crecimiento fabril fueron elaboración de bebidas (11,9 %), fabricación de jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocador (15,2 %) y fabricación de productos elaborados de metal (13,6 %).
En la orilla opuesta, las mayores presiones a la baja provinieron de la elaboración de otros productos alimenticios (-12,4 %), la confección de prendas de vestir (-11,2 %) y la hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles (-18,9 %).
Finalmente, a diferencia de la producción y las ventas, el empleo en el sector manufacturero completó nueve meses consecutivos de contracción anual al caer un 1,4 % en septiembre frente al mismo mes de 2025.
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