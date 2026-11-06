En la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía en Cartagena, evento del cual Valora Analitik es media partner, los principales gremios del sector, empresas operadoras y el Gobierno coincidieron en la urgencia de impulsar el desarrollo de los yacimientos no convencionales (fracking), con la meta de iniciar su ejecución directa a partir de 2027.
La discusión cobra fuerza en medio de un deterioro acelerado en el abastecimiento energético nacional.
Con corte a octubre de 2026, el gas natural importado ya representó el 40 % de la demanda del país, situación que deja a Colombia expuesta a la volatilidad de las tarifas internacionales y a las restricciones físicas de la infraestructura de regasificación frente a la pérdida progresiva de autosuficiencia en hidrocarburos.
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Ante este panorama, la industria planteó acelerar los tiempos y suprimir etapas intermedias. El presidente de GeoPark, Felipe Bayón, sostuvo que Colombia se encuentra en condiciones de avanzar hacia el desarrollo de yacimientos no convencionales sin necesidad de adelantar proyectos piloto de investigación integral, asegurando que el país puede pasar de manera directa a la etapa de desarrollo comercial a partir de 2027.
En ese mismo sentido se pronunció Alberto García, country manager de Drummond Energy, quien recordó que el país completa cerca de 15 años en discusiones alrededor de los no convencionales y enfatizó que durante 2027 se debe dar el paso definitivo de los debates a la ejecución técnica para garantizar el suministro de gas y aportar a la reactivación económica.
Las apuestas de los gremios para iniciar proyectos de fracking en 2027
Desde el sector gremial, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, precisó que actualmente solo se requeriría una medida administrativa para habilitar el inicio de estas operaciones.
No obstante, advirtió que las compañías inversionistas demandan condiciones estables, celeridad y certidumbre en las consultas previas y el licenciamiento ambiental, además de un marco de inversiones que resulte competitivo frente a otros mercados.
El respaldo institucional también provino del Gobierno y las autoridades energéticas. El vicepresidente José Manuel Restrepo respaldó la implementación del fracking como una oportunidad clave para el desarrollo económico del país, destacando su impacto en la generación de divisas, empleo y valor agregado nacional.
A su turno, la vicepresidente de operaciones, regalías y participaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yeny Cortés, fijó como metas destrabar las licencias ambientales pendientes y concretar la perforación de pozos en los próximos dos años para obtener información dinámica del subsuelo.
El potencial de estos recursos se presenta como el pilar más amplio para revertir la caída de reservas. De acuerdo con el estudio Yet to Find (2021) de la ANH, los recursos prospectivos recuperables en yacimientos no convencionales equivalen a cerca de 97 veces las reservas probadas actuales de gas natural y más de cuatro veces las de petróleo.
Según cálculos presentados por los gremios ACGGP, Aciem, ACP y Campetrol con base en el modelo del CREE, la reactivación integral del sector y la materialización de estos proyectos generarían $695 billones adicionales en ingresos para las finanzas públicas de aquí a 2050.
En ese orden de ideas, el presidente de Campetrol, Nelson Castañeda, insistió en que el país debe capitalizar el ‘Fracking 4.0‘ y la experiencia acumulada en mercados como Estados Unidos y Argentina para llevar a escala comercial áreas clave como el Valle Medio del Magdalena y Cesar-Ranchería.
Mientras que, Jaime Checa Jiménez, presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP), concluyó que la única vía técnica para certificar ese potencial en reservas oficiales es avanzar con perforación, pruebas de producción y toma de datos directos en pozo.