La apuesta de sostenibilidad de Colsubsidio en Piscilago y sus hoteles

Un buen rato bajo el sol, la brisa y el toque refrescante del agua. Estos son algunos de los elementos que suelen asociarse con unas vacaciones ideales. Pero ¿qué tal si a esa experiencia se le suma un componente de sostenibilidad?
Ese es uno de los frentes en los que viene trabajando Colsubsidio en sus hoteles, como parte de su estrategia de turismo responsable. La iniciativa reúne acciones orientadas a fortalecer los ecosistemas y la biodiversidad, gestionar de manera responsable los recursos naturales y desarrollar una oferta gastronómica con propósito.
“La apuesta que viene haciendo Colsubsidio en los últimos años parte de un interés genuino de la empresa por la sostenibilidad en todo sentido. Nuestra razón de ser es generar oportunidades para el cierre de brechas sociales, y hemos entendido que esto no se puede lograr si no tenemos una relación armónica con el entorno, lo que incluye, por supuesto, un vínculo respetuoso con la naturaleza”, destacó Nicolás Gómez, gestor ambiental Colsubsidio.
Más que un parque acuático
Pensar en Piscilago es pensar en toboganes, flotadores y adrenalina, una imagen que le ha permitido consolidarse como uno de los referentes del turismo acuático en el país. Sin embargo, detrás de su oferta recreativa hay otra faceta que suele pasar desapercibida: su trabajo en conservación.
Además de sus atracciones, el parque acuático y de conservación, desarrolla acciones de investigación y educación ambiental enfocadas en el Bosque Seco Tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.
En total, en este espacio se han registrado 222 especies de aves, 52 mamíferos, 49 artrópodos, 34 reptiles y 19 anfibios.
“Nosotros trabajamos con la conservación de especies de fauna amenazadas del país. En este momento, tenemos cuatro proyectos de conservación, uno el del tití gris, otro el del cocodrilo del Orinoco, el del paujil de pico azul y uno que comenzamos este año que es el de las guacamayas verdes”, indicó Sandra Sarmiento, jefe del área de conservación de Piscilago.
Como parte de ese propósito, Piscilago cuenta con experiencias inmersivas, incluyendo el Dosel del Bosque, un recorrido elevado de 500 metros que permite explorar el Bosque Seco Tropical desde las copas de los árboles hasta el suelo.
Energía renovable y turismo responsable
La estrategia de Turismo Responsable también se extiende a la Cadena Hotelera Colsubsidio, que cuenta con seis hoteles en tres regiones del país. En estos espacios, la organización ha impulsado acciones para contribuir a la conservación de los ecosistemas, entre ellas la siembra de 3.021 individuos de especies nativas.
A esto se suma el registro de 405 especies de aves y el desarrollo de experiencias dirigidas a sensibilizar a huéspedes y visitantes sobre la importancia del cuidado del ambiente, integrando así la educación ambiental a la oferta turística.
La sostenibilidad también está presente en la propuesta gastronómica de la cadena hotelera, a través del aprovechamiento responsable de ingredientes y recursos, así como del trabajo con proveedores locales. De esta manera, la oferta culinaria no solo busca enriquecer la experiencia de los huéspedes, sino también promover prácticas responsables y fortalecer los vínculos con las comunidades de las regiones donde está presente.
El plan de acción de Colsubsidio también contempla la incorporación de soluciones de energía solar en los hoteles, con el propósito de reducir el consumo de energía convencional y disminuir la huella ambiental de la operación.
En total, la cadena cuenta con más de 1.000 paneles solares instalados. De estos, 558 están en el Hotel Alcaraván, donde generan el 23 % de la energía requerida y evitan la emisión de aproximadamente 94,8 toneladas de CO₂e.
Por su parte, la granja solar del Hotel Bosques, con 665 paneles, aporta el 38 % de la energía utilizada. A estas iniciativas se suman los sistemas de calentamiento solar de agua de los hoteles Peñalisa, Alcaraván y Colonial.