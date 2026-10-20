Medellín realizó el primer piloto de transporte de carga con drones en el país

El transporte de carga mediante drones avanza en Medellín con las primeras pruebas piloto en entornos urbanos, una iniciativa liderada por el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera que busca evaluar las capacidades de la aviación no tripulada ante su eventual desarrollo comercial.
El proyecto permitirá explorar nuevas alternativas para fortalecer los servicios logísticos de Coordinadora, que en primicia a Valora Analitik contó otra de sus estrategias, una nueva operación de envíos aéreos entre principales ciudades del país.
En ese orden, la iniciativa articula esfuerzos del sector público y privado, con la participación de la Alcaldía de Medellín, la Aeronáutica Civil, Coordinadora y Pelagus, este último siendo el operador, con el propósito de evaluar las condiciones técnicas para integrar esta tecnología a las operaciones de transporte y entrega de paquetería en la ciudad.
Las pruebas realizadas entre los días 19 y 20 de octubre mediante operaciones aéreas conectaron dronepuertos en el Valle de Aburrá y utilizaron el corredor del río Medellín. Entre los puntos estuvieron Coordinadora Copacabana, la Unidad Deportiva Cincuentenario Arturo Bustamante (Futumed) y Coordinadora La 30.
Durante ambas jornadas se realizaron vuelos progresivos con dos aeronaves no tripuladas: el ALT6D, fabricado en Colombia por Aerialoop, y el FlyCart, fabricado por DJI.
A detalle, estos drones permitirán hacer recorridos de hasta 22,4 kilómetros y se podrán transportar cargas de hasta 20 kilogramos.
Así, con estas pruebas se busca verificar las condiciones técnicas necesarias para la entrega de paquetería mediante drones en entornos urbanos, así como identificar oportunidades para incorporar esta tecnología a la red logística existente.
Para Coordinadora, esta iniciativa representa una oportunidad para explorar alternativas que contribuyan a fortalecer sus servicios y ampliar las posibilidades de transporte de carga.
“En Coordinadora queremos que la innovación se traduzca en soluciones concretas para las empresas y las personas que confían en nosotros. Este piloto nos permitirá evaluar cómo integrar el transporte con drones a nuestra red logística y en qué trayectos o tipos de envío puede aportar mayor agilidad. El futuro se construye soñando, probando, aprendiendo y persistiendo”, afirmó Nicolás Obando, presidente de Coordinadora Mercantil.
Finalmente, el Drone Delivery no implica la implementación inmediata de un servicio comercial, pero los resultados de las pruebas permitirán evaluar los requerimientos para su eventual desarrollo e identificar los desafíos y oportunidades que supone la integración de la aviación no tripulada en las operaciones logísticas de Medellín.