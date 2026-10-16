Colombia reanudará la venta de energía a Ecuador tras suspensión de exportaciones

Colombia reanudará la venta de energía para Ecuador, así lo anunció el presidente Daniel Noboa en su cuenta de X.
“Gracias, Abelardo de la Espriella, por reiniciar el despacho de energía. En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos. Colombia puede tener la certeza de que Ecuador estará a la altura cuando atraviese momentos difíciles”, escribió Noboa.
Cabe mencionar que Colombia suspendió las exportaciones el 22 de enero de 2026 como medida de reciprocidad frente a la tasa de 30 % que Daniel Noboa impuso a las importaciones colombianas.
La importancia para Ecuador está en el momento. El país atraviesa una de sus peores temporadas de estiaje, con cortes de hasta 72 horas a industrias de medio y alto voltaje para evitar que los embalses sigan cayendo. Mazar, el embalse clave del sistema, estaba cerca de su nivel crítico de operación.
Los gremios productivos, como el de acuacultura, ya advirtieron sobre efectos en el empleo y pidieron transparencia sobre la gravedad de la crisis. Ese deterioro hace sentir el recuerdo de 2023 y 2024, cuando hubo racionamientos de varias horas diarias, con picos de hasta 14 horas en septiembre de 2024.
En términos físicos, el aporte es relevante, aunque no resuelve todo. La interconexión tiene capacidad de hasta 450 MW, cerca del 10 % de la demanda media de electricidad de Ecuador.
En los primeros despachos entraron entre 347 y 434 MW, a unos 47 centavos de dólar por kWh. Ese precio es alto, pero menor al de hasta un dólar por kWh que Ecuador llegó a pagar en los peores momentos.
La energía alivia a Mazar y reduce el riesgo de apagones en hogares, pero la estabilidad dependerá de las lluvias. Ecuador busca además acuerdos de largo plazo.
El ministro Juan Carlos Blum dijo que quiere negociar precios justos con la nueva ministra de Minas colombiana, y que la conexión Ecuador-Perú, prevista en dos años, hará que Colombia también dependa del tránsito por Ecuador.
Por el lado colombiano, queda por confirmar con XM y MinEnergía hasta cuándo puede sostenerse el despacho, dado el riesgo de El Niño en su propio sistema.
—