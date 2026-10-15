Simulacro Nacional en Colombia: cuándo será y cómo preparar a su familia ante un terremoto

El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó imágenes de edificaciones afectadas, equipos de rescate atendiendo la emergencia y familias preocupadas por la seguridad de sus seres queridos. Además de los daños materiales, el evento puso sobre la mesa una pregunta que muchas personas suelen dejar para después: ¿qué hacer si ocurre una emergencia y los integrantes de una familia están en lugares distintos?
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La situación puede ser especialmente difícil cuando unos están trabajando, otros se encuentran en el colegio o la universidad y alguien más permanece en casa. En medio de la incertidumbre, intentar localizar a cada persona por teléfono puede convertirse en un desafío, sobre todo si las redes de comunicación están saturadas o dejan de funcionar.
Por eso, el próximo 21 de octubre de 2026 se realizará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Colombia, una jornada para que familias, comunidades e instituciones evalúen su preparación ante diferentes situaciones de riesgo. La actividad también representa una oportunidad para establecer acuerdos de comunicación y definir cómo actuar si un terremoto u otra emergencia impide que las personas regresen a sus hogares con normalidad.
El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias comenzará a las 10:00 a. m. y se desarrollará de manera simultánea en todo el país, bajo una metodología flexible. Cada municipio, empresa o comunidad se preparará frente a su riesgo más crítico, como sismos, inundaciones o actividad volcánica. Para marcar el inicio del ejercicio, se podrán activar sirenas, alarmas comunitarias, silbatos o sistemas de megáfono.
La preparación no consiste únicamente en tener una maleta con agua, alimentos, documentos y elementos básicos. También implica saber dónde encontrarse, a quién contactar y cómo confirmar que los familiares están bien, incluso si no es posible comunicarse de inmediato.
Simulacro Nacional en Colombia: cinco pasos para preparar a su familia ante un terremoto
Con motivo de la jornada, Life360, una aplicación de seguridad y conexión familiar, comparte cinco recomendaciones para fortalecer los planes de comunicación antes de que ocurra una emergencia.
La compañía permite crear grupos privados llamados “Círculos”, en los que sus integrantes pueden elegir compartir su ubicación con familiares, amigos u otras personas de confianza. También cuenta con funciones como las alertas de ubicación, conocidas como Place Alerts, y el registro de llegada, o Check In, que facilitan la coordinación entre sus usuarios.
Estas herramientas pueden ayudar a mantener el contacto en situaciones cotidianas, como coordinar la recogida de los niños en el colegio o saber cuándo alguien llega a casa. Sin embargo, la propia lógica de preparación ante emergencias exige tener alternativas: durante un desastre, la señal móvil y el acceso a internet pueden fallar, interrumpirse o saturarse.
Estas son las cinco medidas que las familias pueden comenzar a aplicar antes del simulacro.
Defina un punto de encuentro y una alternativa
Aunque la primera idea suele ser reunirse en casa, llegar hasta allí podría no ser posible después de una emergencia. Por eso, es importante elegir un lugar seguro que todos los integrantes de la familia conozcan y establecer un segundo punto de encuentro en caso de que el primero no esté disponible.
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La dirección debe ser fácil de recordar y no depender exclusivamente de una ubicación guardada en el celular. Los niños, los adultos mayores y las personas que pasan buena parte del día fuera de casa también deben conocer el acuerdo.
Acuerde un contacto de confianza fuera de la zona afectada
Si todos los familiares se encuentran en la misma ciudad, una emergencia puede afectar simultáneamente sus posibilidades de comunicarse. Una alternativa es elegir a un familiar o amigo que viva fuera de la zona inmediata de riesgo y que pueda servir como contacto común.
Así, en lugar de que cada persona intente localizar a todos los demás, los integrantes de la familia tendrán un punto de referencia al cual acudir cuando sea posible establecer comunicación.
El nombre y el número de teléfono de esa persona deben ser conocidos por todos, incluidos los niños y los adultos mayores. También conviene conservar esa información por escrito, por si no es posible acceder a los contactos almacenados en el celular.
Acuerde un mensaje corto para confirmar que está bien
En una emergencia, una conversación extensa no siempre es necesaria ni posible. La recomendación es establecer previamente un mensaje sencillo que permita comunicar tres datos: si la persona está bien, dónde se encuentra y hacia dónde se dirige.
Este acuerdo ayuda a reducir la confusión cuando varios familiares intentan saber qué ocurrió y cómo pueden reunirse. También permite que cada integrante conozca la información esencial sin depender de largas llamadas o de múltiples mensajes.
Conserve la información importante fuera del celular
Los teléfonos pueden quedarse sin batería, perderse o no tener conexión. Por eso, el plan familiar debe incluir una copia física de los números de contacto, las direcciones y los puntos de encuentro.
Una tarjeta guardada en la cartera, la mochila o el kit de emergencia puede servir como respaldo cuando los dispositivos electrónicos no estén disponibles. La información debe mantenerse actualizada y ser conocida por quienes podrían necesitarla.
Aproveche la conexión disponible para avisar a todos
Cuando hay acceso a internet y los servicios funcionan, una herramienta de comunicación puede ayudar a informar rápidamente a varios familiares. Life360 ofrece la función Check In, que permite a un integrante compartir su ubicación con las personas de su Círculo mediante una notificación, sin tener que enviar mensajes individuales a cada una.
Si la función de compartir ubicación está activada y existe conectividad, los miembros también pueden consultar en la aplicación la ubicación compartida de los demás integrantes.
No obstante, estas funciones dependen de que haya conexión y de la configuración de cada usuario. Por eso, la aplicación debe entenderse como un complemento del plan familiar, no como un sustituto de los puntos de encuentro, los contactos alternativos o la información conservada fuera del teléfono.
El origen de Life360 está relacionado con las dificultades que enfrentan las familias durante un desastre. Según la compañía, la idea de la plataforma surgió después del huracán Katrina, ocurrido en 2005, cuando su cofundador Chris Hulls observó los problemas que tenían las personas para localizarse y reunirse después de una emergencia.
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La experiencia también pone de relieve una diferencia importante: disponer de una aplicación o de un teléfono inteligente no garantiza que una familia pueda comunicarse durante una emergencia. La preparación requiere acuerdos previos, información accesible y alternativas para cuando la tecnología no esté disponible.