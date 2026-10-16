Gobierno completará giro de más de $4 billones a noviembre para subsidios de energía; pide celeridad en proyecto clave

El viceministerio técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, confirmó que a noviembre de este año se habrán girado $4,2 billones para cubrir los subsidios de consumo de energía del año en curso.
El funcionario presentó en la Comisión Primera del Senado un balance sobre las medidas de emergencia implementadas para evitar el colapso del servicio eléctrico nacional.
Además de la cobertura de los subsidios habituales de la vigencia, el Gobierno definió un paquete de $1,5 billones adicionales en liquidez, destinados prioritariamente a las generadoras térmicas para garantizar la oferta ante la disminución del nivel de los embalses.
De este monto extraordinario, $300.000 millones fueron desembolsados en septiembre, mientras que los restantes $1,2 billones dependen de la aprobación del proyecto de ley 280 de traslado presupuestal, actualmente en trámite con mensaje de urgencia en el Congreso de la República.
El viceministro hizo un llamado a los congresistas para agilizar el debate de esta iniciativa, aclarando que no representa más endeudamiento ni mayor déficit, sino la reasignación de partidas no ejecutadas.
Presupuesto sectorial se elevará a $9,7 billones
Para atender la contingencia energética, el Ejecutivo solicitó un incremento en la apropiación del sector energético para 2027 de $2,8 billones a $5,8 billones tras la solicitud de $3 billones adicionales presentada al Congreso.
A este monto se suman $3,9 billones habilitados para la atención de emergencias, entre las que destaca la mitigación de El Niño, para un total de $9,7 billones dispuestos. No obstante, el viceministro de Hacienda enfatizó que estos esfuerzos financieros son paliativos temporales y no resolverán los problemas estructurales del sector si no se frena su desangre financiero y se implementan reformas en gobernanza, contratos de largo plazo y pérdidas no técnicas.
De hecho, el funcionario señaló que el Ministerio de Hacienda sostiene una multicrisis simultánea en seguridad, salud, energía y finanzas públicas. Y subrayó que la raíz de la crisis energética es técnica y que los líos fiscales son una consecuencia y no la causa originaria.
Sin embargo, reconoció que la situación fiscal golpea directamente la sostenibilidad del sector energético, pues los gastos del Gobierno Nacional superan a sus ingresos en un $11 billones mensuales.
A esta brecha se añade la presión del endeudamiento: actualmente, $1 de cada $3 recaudados en impuestos se destina únicamente al pago de la deuda pública (frente a $1 de cada $6 hace una década).
Por ello señaló que, de no realizarse ajustes fiscales e iniciativas legislativas urgentes, esta proporción ascenderá a $1 de cada $2 en los próximos tres años, comprometiendo seriamente la disponibilidad de recursos para la inversión social, la infraestructura y el sostenimiento energético del país.
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