Dólar en Colombia cierra la semana con estabilidad: apenas subió $9,5 desde el martes

La cotización del dólar en Colombia hizo una pausa en su senda de apreciación reciente y cerró este viernes con un leve ajuste al alza, ubicándose en $3.173, lo que significó un incremento marginal de $3 frente al dato del jueves ($3.170).
Respecto al dato con el que cerró el martes de esta semana, después de festivo ($3.182,50), la tasa de cambio ganó $9,5 y dejó ver un comportamiento estable entre los $3.160 y los $3.200.
Durante la jornada, la divisa abrió en $3.166,66 y tocó un mínimo intradiario de $3.165,20. Con el correr de las horas, la reaparición de cautela compradora y la toma de ganancias llevaron al par hasta un techo de $3.182, para finalmente moderarse hacia el cierre.
De acuerdo con el análisis de Acciones & Valores, la dinámica estuvo respaldada por la debilidad del dólar a nivel global, pues el índice DXY perdió un 0,16 % situándose en 101,89 puntos, y el repunte del petróleo Brent sobre los US$109.
A esto se suma el agotamiento del cupo de US$400 millones del programa de opciones PUT del Banco de la República, lo cual elimina una fuente recurrente de demanda de divisas, según los expertos de la firma.
En los mercados monetarios internacionales, además de la tendencia correctiva del billete verde su frente a las principales divisas del mundo, el peso mexicano (MXN), el peso chileno (CLP) y el real brasileño (BRL) encadenaron su segunda sesión consecutiva de valoraciones moderadas frente al dólar.
Petróleo cierra con ganancias semanales superiores al 6 %
En el mercado global de commodities, las cotizaciones del crudo aceleraron sus ganancias debido a un fuerte incremento en la prima de riesgo geopolítico.
El petróleo Brent avanzó un 3,02 % hasta los US$109,12 por barril y el WTI subió un 2,98 %, alcanzando los US$100,89 por barril.
La escalada en los precios respondió a la confirmación del hundimiento del buque carguero GFS Pride tras ser atacado por fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz y al recrudecimiento de las hostilidades militares entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes en Yemen.
Estos hechos sobrepasaron el anuncio de la Agencia Internacional de Energía (AIE) sobre la liberación coordinada de 100 millones de barriles adicionales de reservas estratégicas.
Comercio al por menor crece, pero la industria cae en agosto
En Colombia, el DANE publicó las encuestas coyunturales del comercio y la industria correspondientes a agosto de 2026, reflejando un comportamiento divergente en la actividad económica.
Las ventas reales del comercio al por menor registraron una expansión anual del 7,3 %. Al excluir la comercialización de combustibles, el crecimiento del comercio al por menor escaló al 9 % anual.
En contraste, la producción real de la industria manufacturera profundizó su contracción al caer un 3,7 % anual en agosto. Paralelamente, las ventas reales del sector industrial disminuyeron un 3,5 % y el personal ocupado retrocedió un 1,3 %.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 1,02 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,551 % desde los 12,620 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,946 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,904 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,000 %; la jornada anterior en 12,949 %.
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