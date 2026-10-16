Rendimientos a clientes del sistema financiero alcanzan los $75,8 billones a agosto, pero caen respecto al año anterior

Al cierre de agosto de 2026, el sistema financiero de Colombia entregó a sus usuarios rendimientos por $75,8 billones derivados de la administración de sus recursos.
Esta cifra se ubicó un 0,4 % por debajo de los $76,1 billones reportados en el mismo periodo de 2025. Este desempeño se presenta a pesar de que los activos de terceros gestionados por las entidades financieras alcanzaron los $2.046,6 billones al octavo mes del año, mostrando un crecimiento del 13,6 % frente a lo reportado un año atrás ($1.800,9 billones).
Por intermediarios, quienes más utilidades dejaron a sus clientes con la administración de recursos de terceros fueron los fondos de pensiones y cesantías, que se consolidaron como el principal generador de ganancias con $45,6 billones, a pesar de que la cifra es menor a los $47,3 billones registrados a agosto de 2025.
De hecho, la entidad destacó que el ahorro pensional superó los $660 billones.
A estos les siguieron los fondos administrados por sociedades fiduciarias, que generaron rendimientos por $23,8 billones, mostrando un incremento respecto a los $22 billones reportados en el mismo mes del año previo. Y los fondos de Intermediarios de valores, que aportaron utilidades por $5,4 billones, las cuales se situaron por debajo de los $5,7 billones registrados en 2025.
Utilidades totales del sistema mantienen su senda de crecimiento
A diferencia de la contracción en los rendimientos de terceros, la rentabilidad global y los recursos propios del sistema mostraron variaciones positivas.
Las utilidades totales del sistema financiero (sumando el capital propio de las entidades y los fondos de terceros) alcanzaron los $95,5 billones a agosto de 2026, superando por 1,3 % los $94,2 billones del año anterior. Por su parte, los activos totales del sistema (propios y administrados) se elevaron un 10,3 % a $3.799,5 billones, frente a los $3.443,9 billones del ejercicio anterior.
Al analizar exclusivamente los recursos propios de las entidades financieras, las utilidades del ejercicio ascendieron a $19,6 billones, cifra superior en 8,2 % a los $18,1 billones obtenidos en agosto de 2025.
En el desglose de ganancias generadas con capital propio, los intermediarios más destacados fueron los establecimientos de crédito, que encabezaron el grupo con utilidades de $12,7 billones, impulsados por un aumento significativo frente a los $9,5 billones de 2025.
Dentro de esta categoría, los bancos resaltaron como el actor más relevante al registrar ganancias por $11,4 billones (el año anterior habían reportado $8,3 billones).
En segundo lugar, las aseguradoras obtuvieron utilidades por $3 billones, cifra inferior a los $3,2 billones reportados un año atrás. En este sector, las compañías de seguros de vida sobresalieron como el actor principal con $2,1 billones en utilidades, manteniéndose alineadas con los $2,1 billones registrados a agosto de 2025.
Las Instituciones Oficiales Especiales (IOE), más conocidas como bancos de segundo piso, ocuparon el tercer lugar con ganancias de $1,2 billones, mostrando un descenso en comparación con los $2,7 billones obtenidos en el periodo previo.
Finalmente, el informe de la SupeFinanciera resaltó como caso particular el de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE), que fueron las únicas entidades en registrar pérdidas al cierre de agosto de 2026, con un saldo negativo de $1.588 millones. Este resultado frena la dinámica observada en agosto de 2025, cuando el sector había acumulado utilidades positivas por $5.317 millones.
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