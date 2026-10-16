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Rendimientos a clientes del sistema financiero alcanzan los $75,8 billones a agosto, pero caen respecto al año anterior

Este desempeño se presenta a pesar de que los activos de terceros gestionados por las entidades financieras alcanzaron los $2.046,6 billones.

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Superintendencia Financiera de Colombia. Imagen: Cortesía de la Superfinanciera

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Al cierre de agosto de 2026, el sistema financiero de Colombia entregó a sus usuarios rendimientos por $75,8 billones derivados de la administración de sus recursos.

Esta cifra se ubicó un 0,4 % por debajo de los $76,1 billones reportados en el mismo periodo de 2025. Este desempeño se presenta a pesar de que los activos de terceros gestionados por las entidades financieras alcanzaron los $2.046,6 billones al octavo mes del año, mostrando un crecimiento del 13,6 % frente a lo reportado un año atrás ($1.800,9 billones).

sistema financiero a agosto de 2026
Fuente: SuperFinanciera.

Por intermediarios, quienes más utilidades dejaron a sus clientes con la administración de recursos de terceros fueron los fondos de pensiones y cesantías, que se consolidaron como el principal generador de ganancias con $45,6 billones, a pesar de que la cifra es menor a los $47,3 billones registrados a agosto de 2025.

De hecho, la entidad destacó que el ahorro pensional superó los $660 billones.

A estos les siguieron los fondos administrados por sociedades fiduciarias, que generaron rendimientos por $23,8 billones, mostrando un incremento respecto a los $22 billones reportados en el mismo mes del año previo. Y los fondos de Intermediarios de valores, que aportaron utilidades por $5,4 billones, las cuales se situaron por debajo de los $5,7 billones registrados en 2025.

Utilidades totales del sistema mantienen su senda de crecimiento

A diferencia de la contracción en los rendimientos de terceros, la rentabilidad global y los recursos propios del sistema mostraron variaciones positivas.

Las utilidades totales del sistema financiero (sumando el capital propio de las entidades y los fondos de terceros) alcanzaron los $95,5 billones a agosto de 2026, superando por 1,3 % los $94,2 billones del año anterior. Por su parte, los activos totales del sistema (propios y administrados) se elevaron un 10,3 % a $3.799,5 billones, frente a los $3.443,9 billones del ejercicio anterior.

Al analizar exclusivamente los recursos propios de las entidades financieras, las utilidades del ejercicio ascendieron a $19,6 billones, cifra superior en 8,2 % a los $18,1 billones obtenidos en agosto de 2025.

sistema financiero a agosto de 2026
Fuente: SuperFinanciera.

En el desglose de ganancias generadas con capital propio, los intermediarios más destacados fueron los establecimientos de crédito, que encabezaron el grupo con utilidades de $12,7 billones, impulsados por un aumento significativo frente a los $9,5 billones de 2025.

Dentro de esta categoría, los bancos resaltaron como el actor más relevante al registrar ganancias por $11,4 billones (el año anterior habían reportado $8,3 billones).

En segundo lugar, las aseguradoras obtuvieron utilidades por $3 billones, cifra inferior a los $3,2 billones reportados un año atrás. En este sector, las compañías de seguros de vida sobresalieron como el actor principal con $2,1 billones en utilidades, manteniéndose alineadas con los $2,1 billones registrados a agosto de 2025.

Las Instituciones Oficiales Especiales (IOE), más conocidas como bancos de segundo piso, ocuparon el tercer lugar con ganancias de $1,2 billones, mostrando un descenso en comparación con los $2,7 billones obtenidos en el periodo previo.

Finalmente, el informe de la SupeFinanciera resaltó como caso particular el de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE), que fueron las únicas entidades en registrar pérdidas al cierre de agosto de 2026, con un saldo negativo de $1.588 millones. Este resultado frena la dinámica observada en agosto de 2025, cuando el sector había acumulado utilidades positivas por $5.317 millones.

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