Al cierre de septiembre de 2026, el sistema financiero de Colombia generó utilidades para sus clientes por $87,05 billones por concepto de la administración de recursos de terceros. Aunque la cifra refleja un sólido desempeño en la gestión de inversiones, se ubicó por debajo de los $91,05 billones reportados en el mismo mes de 2025.
Este volumen de rendimientos se sustenta en una masa de activos de terceros bajo gestión que alcanzó los $2.072,3 billones en el periodo mencionado, superando los $1.852,4 billones registrados un año atrás.
En el desglose por intermediarios que administraron recursos de terceros, las mayores utilidades dejadas a los clientes al noveno mes del año fueron las de los fondos de pensiones y cesantías, con $51,46 billones. Sin embargo, esta cifra resultó inferior a los $58,2 billones alcanzados en septiembre de 2025.
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En segundo lugar destacaron los fondos administrados por sociedades fiduciarias, al generar rendimientos por $27,4 billones, lo que da cuenta de un crecimiento frente a los $25,6 billones reportados en el mismo periodo del año anterior.
Por su parte, los fondos administrados por intermediarios de valores completaron el top 3 dado que aportaron utilidades por $6,64 billones, cifra superior a los $6,2 billones registrados 12 meses atrás.
Utilidades totales no superaron el registro de 2025
El balance general del sistema financiero muestra dinámicas mixtas al comparar los resultados globales con la operación exclusiva de las entidades vigiladas.
Los activos consolidados del sistema, sumando recursos propios y de terceros, ascendieron a $3.830,3 billones a septiembre de 2026, ubicándose por encima de los $3.479,2 billones registrados un año atrás.
Por otro lado, las ganancias globales del sistema con recursos propios y de terceros se situaron en $108,93 billones a septiembre de 2026. Esta cifra resultó inferior a los $111,42 billones reportados en septiembre de 2025.
En contraste con el resultado total, las utilidades generadas exclusivamente con el capital propio de las entidades financieras alcanzaron los $21,88 billones en el periodo analizado. Este resultado superó los $20,36 billones del año anterior, periodo en el que apenas sobrepasaron la barrera de los $20 billones.
Bancos y aseguradoras siguen encabezando los resultados
El reporte de la SuperFinanciera detalla además el capital propio de las instituciones financieras a septiembre de 2026. Aquí, los establecimientos de crédito encabezaron el grupo con utilidades de $14,34 billones, lo que da cuenta de un incremento frente a los $11,02 billones reportados en septiembre de 2025.
Dentro de esta categoría, los bancos se consolidaron como el actor más relevante con ganancias de $12,81 billones, superando los $9,6 billones de 2025.
Las aseguradoras se ubicaron en la segunda posición al reportar utilidades de $3,22 billones, monto inferior a los $3,51 billones de un año atrás. En este segmento, las compañías de seguros de vida destacaron como el actor principal con $2,22 billones en utilidades, frente a los $2,24 billones registrados en septiembre de 2025.
A estas le siguieron las Instituciones Oficiales Especiales (IOE), más conocidas como bancos de segundo piso, que cierran el top tres con ganancias por $1,34 billones, mostrando un descenso en comparación con los $2,83 billones obtenidos en el periodo previo.
El informe resalta el caso particular de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe), que fueron las únicas entidades del sistema en terreno negativo a septiembre de este año, acumulando pérdidas por $446 millones. Este desempeño contrasta con septiembre de 2025, cuando el sector había obtenido utilidades positivas por $5.283 millones.
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