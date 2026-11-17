Grupo Oikos anunció inversiones cercanas a $300.000 millones entre 2026 y 2027 para adquirir terrenos y desarrollar más de 10.500 viviendas, principalmente en zonas aledañas a Bogotá.
La apuesta hace parte del plan de expansión de la compañía para los próximos cuatro años y busca aprovechar las oportunidades del mercado inmobiliario, especialmente en la habilitación de suelo urbanizable, en momentos en que el sector constructor enfrenta retos para recuperar su dinamismo.
El presidente de Grupo Oikos, Luis Aurelio Díaz, señaló que la compañía espera cerrar 2026 con ventas cercanas a $1 billón en su negocio constructor, mientras avanza en la diversificación de sus operaciones y en su expansión internacional.
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Uno de los negocios que gana participación dentro del grupo es Oikos Storage, su línea de almacenamiento, que registra cerca de US$25 millones invertidos en nuevos activos y sedes. La compañía continúa consolidando su presencia en mercados internacionales, con especial atención en América Latina.
En Ecuador, donde opera en Quito, Oikos Storage registra crecimientos de doble dígito y prepara la apertura de una nueva sede en Guayaquil durante los primeros meses de 2027.
México también hace parte de esta estrategia. La compañía, que opera mediante una sociedad en partes iguales con un aliado local, ya inició actividades en Cúspide, un centro comercial ubicado en Ciudad de México. Su objetivo es inaugurar seis sedes adicionales a junio de 2027.
En Chile, por su parte, el negocio se encuentra en una etapa de ajustes legales y operativos, con la expectativa de abrir su primera sede a finales de 2027.
Expansión inmobiliaria y diversificación de negocios
En el negocio constructor, Grupo Oikos también anunció su llegada a Florida, Estados Unidos, con dos proyectos inmobiliarios. El primero contempla viviendas unifamiliares en Naples, mientras que el segundo estará ubicado en Wauchula, a aproximadamente 20 minutos de Naples, y contará con 92 unidades.
La hotelería es otro de los segmentos en los que la compañía busca fortalecer su presencia. Actualmente cuenta con tres hoteles y adelanta la transformación de uno de ellos para operar bajo la marca City Express by Marriott, cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2027.
En Colombia, el grupo manifestó su disposición de acompañar iniciativas de reconstrucción y desarrollo de infraestructura, en articulación con el Gobierno Nacional y Camacol. Entre las alternativas que contempla se encuentran mecanismos como obras por impuestos.
Para Luis Aurelio Díaz, la reactivación de la construcción no depende exclusivamente de la disponibilidad de recursos públicos. A su juicio, la habilitación de suelo mediante los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), el desarrollo de infraestructura municipal y una mayor articulación público-privada serán determinantes para recuperar la actividad edificadora.
La compañía considera que estos factores pueden abrir oportunidades para nuevos proyectos de vivienda, incluso en un escenario de restricciones fiscales, en el que la gestión del suelo y la inversión privada cobran mayor relevancia.