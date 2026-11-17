Wenia, la compañía de activos digitales de Grupo Cibest (Bancolombia), superó los 170.000 usuarios y cuadruplicó su base de clientes durante 2026, en medio de una mayor adopción de este tipo de productos en Colombia.
La plataforma también reportó movimientos por más de US$460 millones en activos digitales durante el año y amplió su oferta de productos y canales de acceso.
Uno de los datos que refleja el comportamiento de sus usuarios es la composición de los activos bajo custodia. Actualmente, el 68 % corresponde a stablecoins, como dólares, euros y pesos digitales, mientras que el 32 % está representado en activos nativos del ecosistema cripto, entre ellos Bitcoin, Ether y SOL.
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Esta distribución muestra el peso que tienen las monedas digitales vinculadas a divisas tradicionales dentro de la plataforma, frente a los activos nativos, cuyos precios pueden presentar mayores fluctuaciones.
«Durante nuestro tercer año de operación, hemos trabajado para que Wenia se anticipe a las necesidades de las personas, acercarles nuevas posibilidades de inversión y facilitar que puedan aprovecharlas», destacó María del Pilar Correa, CEO de Wenia.
Los planes de Wenia para 2027
En relación con el crecimiento que tendrá la compañía de activos digitales de Grupo Cibest, Wenia destacó que espera ampliar su ecosistema y desarrollar nuevas alternativas para la inversión y el crecimiento patrimonial de sus usuarios.
Entre sus prioridades está explorar oportunidades de tokenización de activos, fortalecer su oferta para empresas y ampliar su presencia mediante alianzas con otras plataformas del Grupo Cibest y otros espacios digitales.
La estrategia apunta a extender los usos de la tecnología blockchain más allá de la compra y venta de criptomonedas, con alternativas para la inversión, el ahorro y el movimiento de valor.
Durante 2026, Wenia amplió los puntos de acceso a sus servicios. Además de su propia aplicación, los usuarios pueden adquirir activos digitales a través de Mi Bancolombia y Nequi, dos plataformas del Grupo Cibest.
Además, la compañía incorporó nuevos instrumentos a su portafolio, entre ellos USDW, su propio dólar digital, y PAXG, un activo digital respaldado en oro.
También habilitó nuevas opciones de uso para EURC, el euro digital, que ahora puede utilizarse en pagos con Wenia Card y con la Cuenta Global.
Colombia, entre los mercados de activos digitales de América Latina
Según las cifras compartidas por Wenia, América Latina recibió cerca de US$730.000 millones en activos digitales durante 2025. De ese total, aproximadamente US$324.000 millones correspondieron a stablecoins.
En Colombia, entre julio de 2024 y junio de 2025, se recibieron US$44.200 millones en activos digitales, cifra que ubicó al país como el quinto mercado más grande de América Latina por volumen recibido.
Además, se estima que más de cinco millones de colombianos utilizan estos instrumentos.