María del Pilar Correa será la nueva CEO de Wenia, empresa activos digitales de Grupo Cibest (Bancolombia)

Grupo Cibest (Bancolombia) anunció un ajuste en la alta cúpula de una de sus empresas. El holding anunció que María del Pilar Correa asumirá como nueva CEO de Wenia a partir del primero de septiembre de 2026.
Correa reemplazará en esta posición a Pablo Arboleda, quien continuará liderando la vicepresidencia de datos, Inteligencia Artificial y Activos Digitales de Bancolombia, y transfiriendo conocimiento experto para los distintos negocios del Grupo. También seguirá acompañando a Wenia como miembro de su Junta Directiva.
Según informó el conglomerado financiero, esta decisión hace parte de su evolución para fortalecer las capacidades que impulsarán su crecimiento en los próximos años.
En ese contexto, busca consolidar una visión corporativa sobre los datos, la inteligencia artificial y los activos digitales como capacidades transversales para sus negocios, al tiempo que impulsa una nueva etapa de crecimiento para Wenia, una de sus apuestas estratégicas en la economía digital.
También se mencionó que, con este ajuste organizacional, se busca acelerar el desarrollo de capacidades compartidas que permitan capturar el potencial de las nuevas tecnologías, el desarrollo de modelos de negocio y responder a las oportunidades que plantea la transformación digital de la industria.
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¿Quién es María del Pilar Correa, nueva CEO de Wenia?
María del Pilar Correa liderará la empresa de activos digitales de Grupo Cibest después de una trayectoria de más de una década en el territorio de innovación y negocios digitales.
Fue una de las fundadoras de Nequi y se desempeñó como líder de Estrategia de Negocio de esa compañía, donde impulsó iniciativas de crecimiento sostenible y transformación con foco en la innovación y los clientes.
Vale recordar que Nequi avanza en su proceso para operar como compañía de financiamiento independiente de Bancolombia.
Como CEO de Wenia, tendrá la responsabilidad de liderar integralmente la compañía, ejecutar su estrategia de negocio, identificar nuevas oportunidades de crecimiento y acompañar la evolución de su propuesta de valor en el contexto de la economía digital.
Al anunciarse su nombramiento, indicó que “asumir el cargo después de Pablo representa una importante oportunidad de continuidad y crecimiento, no solo por ser el CEO fundador, sino por su visión de crear una compañía especializada capaz de acercar a más personas a la economía digital de una manera simple, confiable y segura. Recibo este reto con orgullo y con absoluta responsabilidad”.
Es ingeniera industrial de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y especialista en Finanzas de EAFIT. A lo largo de su trayectoria ha complementado su formación con estudios en innovación, liderazgo para la innovación y disrupción digital en instituciones como el MIT y Cambridge, además de obtener la certificación PMP del Project Management Institute.
Recientemente se desempeñó como Chief Product Officer y líder de Estrategia de Negocio de Nequi, donde contribuyó a la construcción y evolución de una plataforma que hoy impacta a más de 28 millones de personas en Colombia.
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