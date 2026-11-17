La minera Antioquia Gold invirtió más de US$6 millones en una nueva flota de equipos para modernizar sus operaciones subterráneas en Santo Domingo, Nordeste de Antioquia. La tecnología permitirá reducir las emisiones, mejorar las condiciones de seguridad y formar personal especializado en la región.
La inversión se realizó en alianza con Epiroc, compañía proveedora de equipos para minería e infraestructura, y contempla la incorporación de cargadores subterráneos Scooptram ST4 y Scooptram ST1030, además de un simulador para el entrenamiento de operadores.
Los nuevos equipos cuentan con motores Tier 4, que cumplen estándares internacionales de reducción de emisiones y requisitos ambientales aplicables en Colombia. Según Antioquia Gold, las mediciones realizadas muestran una disminución cercana al 90 % de las emisiones frente a los equipos convencionales.
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Kevin Márquez, superintendente de mantenimiento de Antioquia Gold, explicó que esta tecnología también permitirá mejorar la calidad del aire dentro de la mina y generar eficiencias en los sistemas de ventilación. La modernización tendrá efectos adicionales sobre la operación, pues una menor concentración de emisiones en los espacios subterráneos puede contribuir al bienestar de los trabajadores y al desempeño energético de la mina.
La llegada de estos equipos también representa un avance tecnológico para la industria minera nacional. De acuerdo con Jenny Engstrom, country manager de Epiroc Colombia, Antioquia Gold es la primera operación del país en incorporar cargadores Scooptram ST4. La directiva destacó que esta adquisición abre la posibilidad de avanzar hacia futuras aplicaciones de automatización y operación remota, además de fortalecer la productividad y los estándares de seguridad de la compañía.
Antioquia Gold inició su producción hace siete años y busca consolidar su operación mediante la incorporación de tecnología de última generación.
El proyecto también incluye programas de capacitación para operadores, técnicos y personal de mantenimiento. Para ello, el simulador permitirá que los trabajadores en formación desarrollen habilidades prácticas en un entorno controlado antes de ingresar a la mina.
Jónnathan Osorio, country manager de Antioquia Gold, señaló que la inversión busca fortalecer las capacidades del talento local y ampliar las oportunidades laborales relacionadas con la minería subterránea.
La compañía también destacó su intención de mantener una operación que conviva con otras actividades económicas del Nordeste antioqueño, entre ellas la agricultura, el turismo y la conservación ambiental.