En el nuevo episodio de En Grupo Es Mejor, el videopodcast del Grupo Energía Bogotá, se conversó con Alberto Echeverri, socio de Adara Ventures, firma de capital de riesgo especialista en financiar startups de tecnología e innovación para la transición energético.
A partir de sus más de 25 años de trayectoria en energía, innovación y negocios y su paso por grandes firmas globales, Echeverri explica con detalles el rol del Venture Capital, el papel de la inteligencia artificial y cómo las nuevas empresas están transformando el sector.
Para ver el videopodcast del Grupo Energía Bogotá completo, En Grupo Es Mejor, consulte el siguiente enlace.