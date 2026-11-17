El Gobierno De la Espriella anunció la implementación de un Plan Destrabe para agilizar los nuevos proyectos de inversión de Corex, empresa propietaria de Cerro Matoso, una de las principales operaciones mineras de Colombia. La estrategia estará enfocada en identificar y resolver los obstáculos que han impedido avanzar en las iniciativas de la compañía.
El anuncio fue realizado por el vicepresidente José Manuel Restrepo durante la Milagro Week, que se desarrolla en Nueva York, tras una reunión con el empresario Robert Yüksel Yıldırım, representante del grupo empresarial interesado en ampliar sus inversiones en el país.
Restrepo señaló que el interés de Corex evidencia una recuperación de la confianza inversionista en el sector minero colombiano. Asimismo, destacó que la ejecución de los proyectos podría favorecer la generación de empleo, fortalecer los programas sociales en la región Caribe y beneficiar a cerca de 50.000 familias en Córdoba.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Durante el encuentro, Yıldırım presentó cifras sobre el aporte económico de Corex. La operación genera alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos y, en 2025, contribuyó con $334.570 millones en impuestos y regalías. A esto se sumaron $10.600 millones destinados a iniciativas sociales que llegaron a 25 comunidades de su área de influencia.
El empresario indicó que recuperar los niveles de producción permitiría incrementar los ingresos fiscales y dar continuidad a los programas sociales. No obstante, el desempeño económico de la operación también estará condicionado por los volúmenes de extracción y las cotizaciones internacionales de los minerales.
Yıldırım expresó su interés en identificar oportunidades en minería, energía, infraestructura portuaria y logística. Entre las alternativas planteadas se encuentra la construcción de un puerto en el Caribe colombiano.
“Esperamos que nuestras inversiones en Colombia alcancen varios miles de millones de dólares, especialmente en minerales críticos y logística”, afirmó el empresario. También anunció que regresará al país en diciembre para avanzar en las conversaciones y explorar posibles acuerdos de inversión.