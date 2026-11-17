La Junta Directiva de Grupo Bicentenario, tras una reunión sostenida con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez, tomó la decisión de designar a Natalia Abello Vives como nueva presidenta de la sociedad.
Abello asumirá la dirección de la entidad con una trayectoria de más de 30 años en cargos directivos del sector público y privado. Su experiencia incluye responsabilidades en liderazgo empresarial, gobierno corporativo, gestión estratégica, relacionamiento institucional y formulación de políticas públicas.
Entre los cargos que ha desempeñado se encuentra el de ministra de Transporte de Colombia y embajadora del país en Uruguay. En el ámbito empresarial, fue gerente general de Ruta Costera, compañía perteneciente a ISA Vías, y vicepresidenta corporativa de Promigas.
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También ocupó la Secretaría General de Transelca, la Dirección Jurídica de Triple A de Barranquilla y la Secretaría General del Distrito de Barranquilla.
De acuerdo con su trayectoria profesional, su experiencia directiva ha estado relacionada con la administración de organizaciones, la eficiencia operacional, la disciplina financiera y la gestión de riesgos. Asimismo, ha participado en procesos de fortalecimiento institucional y dirección de equipos en entornos de alta complejidad.
En cuanto a su formación académica, es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con cuatro especializaciones. Además, realizó estudios ejecutivos internacionales en liderazgo, gerencia y estrategia en las universidades de Harvard, Yale y Pittsburgh, en Estados Unidos.