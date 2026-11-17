Luego de que el Gobierno De la Espriella descartara la posibilidad de aplicar el impuesto al valor agregado (IVA) a los productos de la canasta familiar en el marco de la Ley de Rescate Económico, el Ministerio de Hacienda confirmó que trabaja en la identificación de nuevas fuentes de ingresos para compensar los posibles ajustes que tenga el proyecto durante su trámite en el Congreso.
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, durante una reunión con los coordinadores y ponentes de la iniciativa. En el encuentro, el funcionario reiteró que el Ejecutivo mantendrá el compromiso anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella de no gravar los alimentos ni los demás productos que hacen parte de la canasta básica de los hogares colombianos.
Gómez Martínez explicó que cualquier modificación al articulado deberá estar acompañada de alternativas de recaudo que permitan preservar las metas fiscales y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por esta razón, indicó que la disciplina fiscal será uno de los principales criterios para analizar las propuestas presentadas por los congresistas.
¿Qué tiempos tiene la Ley de Rescate Fiscal en el Congreso?
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En cuanto al trámite legislativo, el cronograma contempla que las comisiones económicas conjuntas del Congreso realicen la primera votación del proyecto entre el 1 y el 2 de diciembre. Sin embargo, el ministro advirtió que el calendario es ajustado y que el cumplimiento de estas fechas dependerá del avance de las reuniones, las audiencias públicas y la elaboración de la ponencia.
Las conversaciones entre el Gobierno y los senadores y representantes a la Cámara continuarán durante esta semana. El objetivo es recoger las observaciones de los legisladores, evaluar las alternativas de financiación y establecer el impacto presupuestal de los cambios propuestos.
Carlos Meisen, senador del Centro Democrático, señaló que se espera aprobar la Ley de Rescate Económico antes del 2 de diciembre, con el propósito de cumplir los plazos necesarios para que el proyecto pueda avanzar a la plenaria. El congresista reiteró que la postura de su partido es no establecer nuevos impuestos sobre los productos de consumo popular y, en cambio, concentrar los esfuerzos en reducir el gasto público.