Las compras externas de Colombia se ubicaron en US$8.192,8 millones CIF durante el mes de septiembre de 2026, de acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN y procesadas por el DANE. Esta cifra representó un crecimiento del 33,7 % en comparación con el mismo mes de 2025, cuando el valor total fue de US$6.128,8 millones CIF.
Su comportamiento estuvo impulsado principalmente por el incremento del 28,6 % en el grupo de las manufacturas, que se consolidó como el de mayor peso con una participación del 72,8 % del valor CIF total, con compras externas por US$5.963,2 millones CIF, registrando un aumento del 28,6 % frente a septiembre de 2025.
Este crecimiento obedeció específicamente a las mayores adquisiciones de maquinaria y equipo de transporte (41 %), así como de productos químicos y productos conexos (27,4 %).
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Por su parte, el sector de productos agropecuarios, alimentos y bebidas sumó US$1.187,2 millones CIF, con una variación del 30,5 % y una participación del 14,5 %.
El resultado se explicó por el aumento del 34,4 % en las importaciones de productos alimenticios y animales vivos.
Finalmente, los combustibles y productos de las industrias extractivas totalizaron US$1.037,1 millones CIF en compras externas, experimentando un incremento del 91,2 % y alcanzando una participación del 12,7 %.
Este incremento fue impulsado por las mayores compras de gas natural y manufacturado (350,9 %) y de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (46,3 %).
Así, el desempeño de las importaciones a lo largo del año refleja una tendencia al alza constante en los últimos meses. En el acumulado del periodo enero – septiembre de 2026, las importaciones totales sumaron US$61.939,1 millones CIF, lo que representa un crecimiento del 19,2 % frente al mismo periodo de 2025 (US51.978,1 millones CIF).
Comportamiento de la balanza comercial
El informe del DANE revela que en septiembre de 2026 la balanza comercial colombiana registró un déficit de US$2.268,2 millones FOB. Este saldo negativo se amplió de manera significativa en comparación con el déficit de US$1.135,1 millones FOB reportado en septiembre de 2025.
El resultado mensual se derivó de unas exportaciones de US5.410,7 millones FOB frente a unas importaciones de US7.679,0 millones FOB.
Para el acumulado entre enero y septiembre de 2026, el déficit de la balanza comercial se situó en US$16.134,9 millones FOB, superando el saldo deficitario de US$11.739,5 millones FOB registrado en el mismo periodo del año anterior.
En estos nueve meses, las exportaciones totales sumaron US42.301,8 millones FOB y las importaciones alcanzaron los US58.436,7 millones FOB.
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