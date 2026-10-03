BMW estrena carro eléctrico en Colombia que puede ir y volver de Bogotá a Medellín con una sola carga: precio y características

Los carros eléctricos están dejando de ser una rareza en las calles de Colombia. Las ventas vienen creciendo a un ritmo que hace apenas unos años parecía difícil de imaginar y septiembre de 2026 dejó una nueva señal de ese cambio: 5.895 vehículos eléctricos fueron matriculados en el país durante el mes, la cifra mensual más alta registrada hasta ahora y un crecimiento de 217,3 % frente a septiembre de 2025.
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El salto no se limita a los eléctricos. En septiembre también se matricularon 11.261 vehículos híbridos, un récord mensual que representó un crecimiento de 58,6 %. En conjunto, estas dos tecnologías alcanzaron 17.156 unidades en un solo mes, en un mercado que registró 33.835 vehículos nuevos durante septiembre.
Pero a medida que crecen las ventas de eléctricos aparece una pregunta que para muchos compradores puede ser tan importante como el precio del vehículo: ¿qué pasa cuando el viaje ya no es dentro de una ciudad y hay que recorrer cientos de kilómetros por carretera?
En un desplazamiento urbano, encontrar un punto de carga puede ser una preocupación manejable. Para un viaje largo, en cambio, la disponibilidad de estaciones, los tiempos de recarga y la autonomía comienzan a pesar mucho más en la decisión de compra.
Es justamente en ese escenario donde BMW quiere diferenciar su nueva apuesta eléctrica en Colombia. La nueva BMW iX3 llega al país con una cifra que llama inmediatamente la atención: hasta 805 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP en su versión iX3 50 xDrive M Sport.
¿Y qué significa eso para alguien que conduce en Colombia? La distancia por carretera entre Bogotá y Medellín ronda los 397 kilómetros, dependiendo del punto exacto de salida, llegada y la ruta escogida. Eso significa que un recorrido de ida y vuelta está alrededor de los 794 kilómetros.
Y ahí está uno de los principales atractivos de este vehículo para el mercado colombiano. La discusión sobre un carro eléctrico deja de centrarse únicamente en si sirve para desplazarse diariamente por Bogotá y empieza a trasladarse a una pregunta mucho más interesante: ¿puede ser también el carro con el que una familia salga de la ciudad y haga un viaje largo? La respuesta para la iX3 50 es que su autonomía homologada permite plantear ese recorrido.
El caso Bogotá-Medellín es el más llamativo precisamente porque lleva la autonomía hasta el límite de lo homologado. Pero hay recorridos en Colombia en los que el margen es mucho mayor. Por ejemplo, Bogotá-Pereira son alrededor de 308 kilómetros por carretera, de manera que un viaje de ida y vuelta estaría cerca de los 616 kilómetros. Con una autonomía homologada de hasta 805 kilómetros, ese recorrido deja una diferencia considerable frente al máximo anunciado por BMW.
Estos ejemplos muestran por qué la autonomía es uno de los principales argumentos de la nueva iX3: el vehículo no está planteado únicamente para recorrer la ciudad, sino para ampliar considerablemente el radio de acción de un eléctrico.
BMW iX3 llega a Colombia con dos versiones
La nueva BMW iX3 es además un lanzamiento importante para la marca porque no se trata simplemente de otra camioneta eléctrica. BMW la presenta como el primer vehículo de la Neue Klasse, la nueva generación con la que la compañía está transformando su estrategia en diseño, tecnología, electrificación y experiencia de conducción. El vehículo fue desarrollado desde cero y estrena un nuevo lenguaje exterior, además de una propuesta interior más espaciosa y digital.
Desde el lanzamiento en Colombia se ofrecen dos versiones. La BMW iX3 40 M Sport entrega 320 hp y 500 Nm de torque, tiene tracción trasera y acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos. Su autonomía llega hasta 637 kilómetros WLTP y utiliza una batería neta de 82,6 kWh.
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La BMW iX3 50 xDrive M Sport es la que lleva el alcance hasta los 805 kilómetros. Tiene una batería neta de 108,7 kWh, desarrolla 469 hp y 645 Nm de torque, incorpora tracción integral xDrive y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos. Su velocidad máxima es de 210 km/h.
Ambas versiones tienen una longitud de 4,782 metros, un ancho de 1,895 metros y una distancia entre ejes de 2,897 metros. El espacio de carga también es amplio para un vehículo pensado para viajes: el maletero ofrece entre 520 y 1.750 litros, mientras que adelante hay otros 58 litros de capacidad.
¿Cuánto tarda en cargar el nuevo carro eléctrico de BMW?
Para un carro que pretende cubrir largas distancias, tener una batería grande no es suficiente. También importa cuánto tiempo necesita para recuperar energía. La nueva BMW iX3 incorpora la sexta generación de la tecnología BMW eDrive y una arquitectura eléctrica de 800 voltios.
Según BMW, el sistema puede alcanzar una potencia de carga de hasta 400 kW y recuperar hasta 150 kilómetros de autonomía en 10 minutos, bajo condiciones ideales de infraestructura pública.
Este dato cambia la manera de pensar una parada en carretera. En lugar de esperar necesariamente una carga completa, el conductor puede aprovechar una parada relativamente corta para recuperar una cantidad importante de autonomía antes de continuar el viaje.
Las fichas técnicas entregadas para Colombia establecen, bajo condiciones de referencia, que la iX3 40 necesita aproximadamente 44 minutos para pasar del 10 % al 80 % en un cargador DC de 100 kW. En la iX3 50, ese mismo proceso toma alrededor de 56 minutos.
Precio y más características la nueva BMW iX3
En Colombia, la BMW iX3 50 xDrive M Sport 2027 aparece actualmente con un precio de $379,9 millones. La BMW iX3 40 M Sport se ubica en el lanzamiento alrededor de los $319,9 millones, según la información comercial de llegada del modelo al país.
La BMW iX3 incorpora BMW Panoramic iDrive, una nueva experiencia digital que reúne BMW Panoramic Vision, una pantalla central con diseño Free-Cut, controles integrados en el volante y el sistema operativo BMW X. La intención es que la información aparezca en el lugar adecuado y que la interacción entre conductor y vehículo sea más natural.
También está Heart of Joy, una unidad de control que coordina funciones relacionadas con la tracción y la dinámica de conducción. BMW asegura que esta tecnología permite una respuesta más rápida y fluida y busca mejorar la sensación de control y estabilidad.
El equipamiento incluye, entre otros elementos, Driving Assistant Plus, control crucero adaptativo, sistemas de frenado, Parking Assistant Professional, cámaras con visión 360 grados, asistente de reversa, vista remota 3D, Drive Recorder y funciones de parqueo automatizado.
También incorpora Head-Up Display 3D, sonido Harman Kardon de 13 parlantes y 365 vatios, techo panorámico de cristal, calefacción de los asientos delanteros, iluminación ambiental y rines de 21 pulgadas.
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En materia de seguridad, BMW informa que la iX3 obtuvo cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP 2026, realizadas bajo protocolos que evalúan aspectos como prevención de colisiones y protección de los ocupantes y otros usuarios de la vía.
La garantía es de dos años sin límite de kilometraje y el mantenimiento básico está incluido durante cinco años o 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero, bajo el programa BMW Service Inclusive.