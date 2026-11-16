Salón del automóvil: Así le fue al MG4 Urban en la ruta Bogotá–Armenia

Salí de Bogotá con la batería al 100 %, llegué a Armenia con 20 %. Recargué toda la batería por solo $68.000 y regresé con cerca del 15 % a la capital colombiana. Ese es el resumen de un viaje de ida y vuelta en el MG4 EV Urban por una de las rutas más exigentes del país: la que cruza la cordillera Central por el túnel de La Línea.
La pregunta que muchos se hacen antes de comprar un eléctrico en Colombia es si sirve para algo más que la ciudad. Después de recorrer cerca de 560 kilómetros entre montañas, curvas y cambios de altura, mi respuesta es que sí, y con un costo de operación difícil de igualar.
¿Qué es el MG4 Urban y cuánto cuesta?
El MG4 Urban es un hatchback compacto 100 % eléctrico y hoy es el modelo más accesible de MG en Colombia. Llegó al país a mediados de 2026 en dos versiones. Según la marca de origen inglés, la versión Comfort parte desde un precio de $69.990.000 y la Deluxe de $79.990.000.
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Vale una precisión: en el lanzamiento la Comfort se anunció en $74.990.000. El valor de $69,99 millones se presentó luego como precio promocional por tiempo limitado, así que conviene confirmarlo en el concesionario antes de comprar.
La diferencia entre versiones está en el equipamiento. La Deluxe suma rines de 17″, cojinería en cuero sintético, silla eléctrica para el conductor, asientos delanteros ventilados, cámara 360°, cargador inalámbrico y Android Auto y Apple CarPlay sin cable.
La prueba: Bogotá–Armenia–Bogotá
La ruta tiene cerca de 280 kilómetros por trayecto e incluye todo lo que pone a prueba una batería: el descenso desde la sabana, el calor del Tolima, la subida hacia La Línea y la bajada al Quindío. Salí con el 100 % y llegué a Armenia sin angustias de autonomía con el 20 % de batería.
Recargar al 100 % en Armenia me costó $68.000 en la electrolinera que el equipo de Moveq instaló y que puede monitorearse desde la app.
Con esa sola carga hice el regreso completo, incluido el ascenso de la cordillera, y entré a Bogotá con alrededor del 15 %. Hecha la cuenta, el trayecto de vuelta consumió cerca del 85 % de la batería, unos 13 kWh cada 100 km. Es un cálculo aproximado, pero coherente para un tramo de montaña.
Buena parte del mérito está en la regeneración. El carro tiene tres niveles de frenado regenerativo y función de un solo pedal. En las bajadas largas, como la de La Línea hacia Ibagué o hacia Calarcá, el porcentaje de batería se recupera de forma visible, y eso se nota al final del día.
El resultado es un costo por kilómetro muy bajo: los $68.000 de la recarga cubrieron un trayecto completo de unos 280 kilómetros, algo menos de $250 por kilómetro.
Comodidad, espacio y presencia
Para un carro de tamaño mediano, el espacio sorprende. Los 2,75 metros entre ejes se traducen en plazas traseras amplias, y al no tener túnel central el piso es plano. Después de varias horas de carretera, los ocupantes llegaron cómodos y sin quejas.
El baúl, de 382 litros, recibió sin problema el equipaje de un viaje de varios días para cuatro personas. Si hace falta más, al abatir las sillas traseras se llega a 1.266 litros.
La conectividad funcionó bien con Android y con iOS. La pantalla de 12,8 pulgadas muestra la navegación con claridad y el emparejamiento fue rápido. Otro acierto es que conserva botones físicos para las funciones básicas.
Y no pasa desapercibido. En la calle y en las paradas de la ruta, la gente lo mira y pregunta por él. El color rojo que yo usé le da un aire más deportivo que resalta sus líneas modernas.
Veredicto del MG4 Urban
El MG4 EV Urban demuestra que un eléctrico de precio medio puede hacer viajes intermunicipales exigentes en Colombia. Su autonomía real en montaña, la buena regeneración y una recarga de $68.000 para cerca de 280 kilómetros lo ponen en una posición fuerte frente a los carros de gasolina de su rango.
También compite de tú a tú con otros eléctricos que se venden en el país, como el BYD Dolphin o el GAC Aion UT. Con precios desde $69.990.000 millones, mucho espacio y garantía de ocho años para la batería, su propuesta es difícil de ignorar.
Podría ser mejor si trajera todas las asistencias avanzadas de conducción, por su carácter que es más práctico que deportivo. Para quien busca un primer eléctrico que sirva en ciudad y en carretera, es una de las opciones más equilibradas del mercado local.
No dejen por fuera la comodidad de los asientos y el espacio interior. Son dos de las cosas que cualquier comprador de carro debe tener en cuenta a la hora de decidir.