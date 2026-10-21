GeoPark expandió el tamaño de su negocio en Argentina tras la adjudicación de un nuevo bloque: estos son los detalles

GeoPark amplió la superficie de su activo Vaca Muerta en Argentina tras la adjudicación del bloque Corraleja Noreste. Este campo está ubicado en Neuquén, en el país austral. La adjudicación fue lograda a través de una licitación pública de la Provincia de Neuquén. Se ofrecieron 15 bloques y se registraron más de 20 ofertas a 10 empresas.
La compañía mencionó que Corralera se sitúa en el centro norte de Vaca Muerta, cerca al Rincón de los Sauces, zona de creciente actividad de fracking y con infraestructura existente. Lo anterior representa para la compañía una ampliación de su negocio, que se complementan a activos existentes como Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste.
Bajo los términos acordados, GeoPark le cancelará un bono de US$60,5 millones a la Provincia de Neuquen, junto con la perforación y fracturación hidráulica de dos pozos horizontales y 30 etapas de fractura. El proceso tendrá un periodo inicial de exploración de cuatro años.
“GeoPark tendrá 90 % de interés de trabajo y actuará como operador del bloque. Gas y Petróleo del Neuquén tendrá 10 % restante de la participación de trabajo, completamente financiado por GeoPark y recuperable a través de hasta 80 % de la parte de Gas y Petróleo del Neuquén en la producción futura”, mencionó la empresa.
A la vez, habrá un periodo adicional de exploración de cuatro años adicionales. De otro lado, luego del descubrimiento comercial y cumplimiento de requisitos, habrá una concesión de explotación a través de fracking por 35 años.
De otro lado, la escala de producción potencial es de aproximadamente de 40.000 a 50.000 barriles de petróleo equivalentes al día. Pero esto está sujeto a la evaluación y a desarrollos con éxito.
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“La compañía planea avanzar en Corralera a través de un programa de evaluación por fases antes de comprometer capital material para el desarrollo. El programa inicial comprende dos pozos horizontales seguidos de un período de prueba extendido enfocado en establecer la productividad del pozo y la calidad del recurso”, puntualizó la empresa, presidida por Felipe Bayón.