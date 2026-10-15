GeoPark aumenta su producción de petróleo y gas: revela avances de proyectos en Venezuela y Argentina

GeoPark compartió su actualización operativa para el tercer trimestre de 2026, registrando un sólido desempeño operativo por las continuas actividades de desarrollo y exploración en sus principales activos colombianos.
Estos incluyen el descubrimiento de Milano 1X, y la puesta en marcha de cinco pozos en Vaca Muerta (Argentina). Paralelamente, la compañía avanzó en su siguiente fase de crecimiento, progresando hacia el lanzamiento de su campaña de perforación en Argentina y la preparación operativa en Venezuela.
A detalle, la producción consolidada promedio de petróleo y gas del tercer trimestre de 2026 fue de 27.973 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd), un aumento del 2,6 % comparado con el segundo trimestre de 2026.
Por otra parte, cabe señalar que la empresa anunció su expansión estratégica en Venezuela a través del bloque Bare, y está trabajando para avanzar en los hitos contractuales y las actividades de preparación operativa y comercial, con el objetivo de cerrar la operación a finales del cuarto trimestre de 2026.
GeoPark trabaja en colaboración con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para cumplir con los requisitos contractuales, reglamentarios y técnicos, incluidos los planes requeridos, los acuerdos complementarios y las aprobaciones.
“El trabajo técnico conjunto con Pdvsa ha permitido avanzar en las evaluaciones de campo, la planificación de la reactivación de pozos, las revisiones de instalaciones e infraestructura, y la preparación de los planes comerciales y operativos para respaldar una reurbanización gradual de terrenos contaminados, inicialmente centrada en la reactivación de pozos”, explicó la compañía.
A su vez indicó que activó su programa de integración multifuncional, avanzó en la adquisición de servicios críticos, se le adjudicó el contrato de referencia ambiental y progresó en las capacidades organizativas, comerciales y operativas necesarias para una transición “segura y ordenada” tras el cierre de la transacción.
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Próximos catalizadores para el cuarto trimestre de 2026
Perforar entre siete y ocho pozos brutos en el cuarto trimestre de 2026 en Colombia y comenzar la perforación de fábrica en Argentina.
Entre los proyectos clave se incluyen:
Bloque Llanos 34, con la perforación de cuatro pozos de relleno en el campo Tigana para completar la campaña de perforación de 17 pozos. En el Bloque CPO-5, perforación de un pozo de exploración
Mientras que, en Argentina, comienzan las entregas de crudo a través de oleoductos a plantas de procesamiento de terceros y se inicia la primera plataforma de la campaña de perforación de fábrica.
Para cerrar, en Bloque Llanos 123 se está evaluando la perforación de dos pozos de desarrollo siete, en Llanos 87 Bloque ocho la ejecución de una campaña de reacondicionamiento para reactivar el campo Zorzal. Llanos 86 Bloque nueve con la perforación de un pozo de exploración
Por último, la empresa informó que presentará sus resultados del tercer trimestre de 2026 el martes 3 de noviembre de 2026, después del cierre del mercado.
También, la dirección celebrará una teleconferencia el miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 8:00 (hora estándar del este) para analizar los resultados financieros del tercer trimestre de 2026.
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