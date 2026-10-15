Empresa del sector de diseño y mobiliario registró un crecimiento en sus ventas del 32 % impulsado por el canal digital

La evolución de los canales digitales y los cambios en las preferencias de los colombianos están transformando la manera en que se comercializan los muebles de diseño.
En este contexto, Kare Colombia registra un crecimiento del 32 % en sus ventas entre enero y julio de 2026, impulsado por el desempeño de sus canales digitales, que crecieron un 895 % frente al mismo periodo del año anterior.
Este canal comprende tanto las compras realizadas a través de la página web como las ventas gestionadas mediante asesoría en línea.
A este desempeño se suma la renovación del portafolio de Kare con propuestas que recogen algunas de las tendencias que están marcando el diseño de interiores, entre ellas se encuentra Modern Pop y Statement Stone.
“El crecimiento del canal digital refleja una transformación en la manera en que los consumidores se acercan al diseño y toman decisiones de compra. La posibilidad de combinar la experiencia de navegación en línea con la asesoría personalizada nos permite acompañarlos durante todo el proceso y responder a nuevas dinámicas de consumo. Este comportamiento también nos permite entender mejor cómo está cambiando la relación de los colombianos con el diseño y cuáles son las oportunidades que tenemos hacia adelante”, señaló Alejandro Sardi, CEO de Kare Colombia.
Ventas, proyecciones e inversiones de la compañía en el país
Desde su llegada en 2016, las ventas alcanzaron casi $2.600 millones en solo 5 meses en su primer año. Para el segundo año se triplicó el volumen superando los $8.800 millones.
En 2020 tuvieron su mejor año con ventas de $11.350 millones y, posteriormente en 2021 y 2022, el mercado se estabilizó post-pandemia con ventas cercanas a los $9.000 millones.
Actualmente venden casi $3.800 millones anuales, pero con un Ebitda y un margen neto significativamente superiores a cuando vendían $8.000 millones.
Entre otros detalles, la proyección de cierre para todo el año 2026 se sitúa alrededor de los $4.200 millones, un crecimiento esperado entre el 9 % al 11 % frente al año 2025.
Lo anterior, explicó el CEO, impulsado principalmente por el servicio de decoración de interiores apoyado en la venta de proyectos de diseño de espacios completos, la consolidación de su Flagship Store en Bogotá y el crecimiento y alcance del canal Ecommerce abastaciendo la demanda en ciudades principales e intermedias del país.
Sobre las oportunidades en Colombia, dijo: “Vemos muchas oportunidades de expansión claras en Colombia; podemos destacar allí nuestro canal B2B donde buscaremos fortalecer nuestra oferta para arquitectos, desarrolladores inmobiliarios y el sector gastronómico y hotelero boutique, realizando proyectos integrales de alto valor, así mismo aprovechar el crecimiento del consumo en digital en el país por medio de nuestra página web y nuestro canal Ecommerce buscando tener una mayor participación de venta en ciudades diferentes a Bogotá”.