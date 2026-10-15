Expertos y empresas se reunirán en Bogotá durante el Foro ComplianceLatam para debatir sobre compliance, IA y riesgos regulatorios

Bogotá será sede el próximo 12 de noviembre del Foro ComplianceLatam 2026, un encuentro que reunirá a líderes empresariales, abogados y expertos de América Latina para analizar los desafíos del cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y la transformación tecnológica en las organizaciones.
La jornada se llevará a cabo en el Hotel Hilton Bogotá y tendrá una agenda enfocada en las tendencias regulatorias internacionales, el uso de la inteligencia artificial (IA) y el papel del compliance como herramienta estratégica para las empresas.
Entre los temas centrales estará la evolución de las exigencias regulatorias en distintos mercados y la manera en que las compañías pueden responder a un entorno normativo cada vez más fragmentado, con operaciones que trascienden las fronteras nacionales.
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Atractiva agenda, panelistas y los ejes del foro
Uno de los componentes de la agenda estará dedicado a los retos que plantea la inteligencia artificial para los sistemas de cumplimiento y gobierno corporativo.
El exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, David Luna, participará con una conferencia sobre la regulación de la IA en América Latina, sus tendencias, retos y oportunidades.
También se desarrollará el panel “¿Quién controla el algoritmo?”, con la participación de Fernando Mato, asesor ejecutivo de IA para América Latina en Oracle; Natalia Jiménez, fundadora y CEO de Xaia Lab; Tiago Santos, líder de datos e inteligencia artificial en Accenture, y Margaret Hirsch, directora legal y de compliance en adidas Colombia.
La agenda también contempla una charla sobre el uso de herramientas de análisis y la evolución de los procesos de investigación, así como una discusión sobre cómo la tecnología está transformando la supervisión de riesgos en las organizaciones.
Por su parte, otro de los asuntos destacados será la aplicación de las normas internacionales y las tendencias de las autoridades estadounidenses en materia de cumplimiento.
David A. Last, socio de Barnes & Thornburg y exjefe de la Unidad FCPA del Departamento de Justicia de Estados Unidos, participará en una conversación sobre las nuevas tendencias de enforcement, con énfasis en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y las organizaciones terroristas extranjeras (FTO).
Además, la programación incluirá un panel sobre las reglas globales del compliance frente a una regulación fragmentada, con representantes de empresas como Bancolombia, Bocar Group, Advanced Sterilization Products y Siemens.
En materia de libre competencia, Francisco Melo, superintendente delegado para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), participará en un conversatorio sobre la importancia de incorporar el cumplimiento de estas normas en la estrategia empresarial, más allá de la prevención de sanciones.
La agenda también abordará el cambio de perspectiva sobre las áreas de cumplimiento, que pasan de concentrarse exclusivamente en el control y la prevención de riesgos a tener un papel en las decisiones estratégicas de los negocios.
El panel “De centro de costos a generador de valor: el compliance como habilitador estratégico del negocio” reunirá a representantes del sector empresarial y financiero, entre ellos Daniel Perea, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales de Organización Terpel, y Rafael Herz, presidente encargado de la Financiera de Desarrollo Nacional.
El encuentro contará con la participación de Bernardo Noreña, socio de Axia IB Banca de Inversión, y Pablo Casabianca, integrante de juntas directivas empresariales.
Con esta agenda, el Foro ComplianceLatam Bogotá 2026 busca propiciar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre empresas, firmas legales y especialistas, en un contexto en el que la gestión de riesgos, la regulación tecnológica y la integridad corporativa tienen un peso creciente en la actividad empresarial.
Así las cosas, las personas interesadas en obtener más información sobre el Foro ComplianceLatam 2026, pueden hacer clic en el enlace.