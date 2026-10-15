Latam Airlines Colombia inicia la celebración de sus 15 años con productos de empresarios del Tolima a bordo

El 14 de octubre coincidió con una doble celebración: la conmemoración de los 476 años de fundación de Ibagué y el inicio de la celebración de los 15 años de trayectoria de Latam Airlines en Colombia.
Para homenajear a la capital musical, Latam Airlines Colombia y la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI) se unieron para llevar a cabo una activación gastronómica a bordo que eleva el valor del empresariado local y conecta a los viajeros con la riqueza del territorio tolimense.
Esta acción cobra un valor emblemático para la compañía, pues Ibagué representa el punto de partida de su historia en el país. Fue en esta ciudad donde germinó la aviación regional con el nacimiento de Aires, aerolínea que se convirtió en LAN Colombia y que en el año 2015 cambió su marca a Latam Airlines Colombia y hoy, 15 años después, sigue conectando al país con los más altos estándares internacionales de la industria.
Destacado: Gobierno reguló el papel de terceros en consultas previas: no podrán tomar vocería de las comunidades
Como parte de este homenaje a sus orígenes, los pasajeros de los vuelos de ida y vuelta en la ruta Bogotá – Ibagué – Bogotá disfrutan de una degustación a bordo con dos productos insignia de la agroindustria tolimense: chips de arracacha, Arrakchitas, creadas por Jarison Vargas, un joven campesino de Cajamarca que emprendió desde los 13 años para transformar la cosecha de su tierra en snacks estandarizados, y las hojuelas de cereza de café de Montesteban Café especial, desarrolladas por Orlando Esteban.
La iniciativa busca convertir la cabina del avión en una vitrina de promoción a 30.000 pies de altura para visibilizar el trabajo, la innovación y el esfuerzo de estos empresarios locales ante viajeros nacionales e internacionales.
“Volver a Ibagué el 14 de octubre es regresar a la cuna de nuestra historia. Celebrar los 476 años de la ciudad y nuestros 15 años en el país significa honrar el lugar donde nació este sueño que empezó como Aires, creció como LAN y hoy se consolida como Latam. Nuestro compromiso con Colombia va mucho más allá de la operación aérea. Por eso, nos llena de orgullo aliarnos con la Cámara de Comercio de Ibagué para elevar el talento de los empresarios tolimenses, conectar a nuestros pasajeros con su gastronomía y demostrar que la conectividad es el verdadero motor de desarrollo para las regiones”, afirmó Érika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.
Por su parte, desde la Cámara de Comercio de Ibagué destacaron la relevancia de este tipo de alianzas para la proyección económica de la ciudad y la promoción de su tejido empresarial.
“Para la Cámara de Comercio de Ibagué es motivo de orgullo que una celebración tan significativa para nuestra ciudad permita, al mismo tiempo, visibilizar el talento y la capacidad de nuestros empresarios. Llevar productos representativos del Tolima a bordo de los vuelos de Latam es una manera de mostrar que nuestra región tiene una oferta con identidad, calidad e innovación, capaz de llegar a nuevos mercados y públicos”, afirmó Carlos Enciso, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué.
A lo largo de sus 15 años de trayectoria, Latam Airlines Colombia ha fortalecido su compromiso con la identidad territorial, incorporando progresivamente proveedores y productos locales a su experiencia de servicio. Con esta celebración, la aerolínea reafirma su apuesta de seguir construyendo país y dinamizando las economías regionales de la mano de sus instituciones y sus emprendedores.