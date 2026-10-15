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Alex Fabián Cañas es el nuevo viceministro de Energía: reemplaza a Armando Cuello que iría a Ecopetrol

Cuello participó en varios escenarios en los que afirmó que la prioridad era garantizar la seguridad energética en Colombia.

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Energía. Imagen: tomada de BBVA

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El viceministro de Energía, Armando Cuello, renunció a su cargo en la planta del Ministerio de Minas y Energía. En reemplazo del funcionario, fue nombrado Alex Fabián Cañas, economista de la Universidad Nacional. Con experiencia en el centro de pensamiento Fedesarrollo y como asesor de la cartera de Minas y Energía.

En la agenda mediática se ha mencionado que el siguiente paso de Cuello sería en Ecopetrol, más exactamente en el negocio de gas de la estatal energética. Sin embargo, el exfuncionario no ha aceptado o rechazado públicamente dicha información.

Armando Cuello, exviceministro de Energía. Foto: Andeg
Armando Cuello, exviceministro de Energía. Foto: Andeg

Con esta salida, al interior del ministerio que es dirigido por María Nohemi Arboleda, se produce uno de los movimientos más importantes en menos de 100 días de gobierno.

Hasta la fecha, Cuello participó en varios escenarios en los que afirmó que la prioridad era garantizar la seguridad energética en Colombia. También habló de posibles negociaciones con Venezuela, pero sin mencionar más detalles sobre esto.

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El exviceministro es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con máster en administración de la IE Business School. Pasó por la gerencia de la Compañía Energética de Occidente (CEO) y la gerencia comercial de Promigas en Perú.

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