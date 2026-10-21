Las plantas térmicas en Colombia no llegan a la meta de generación eléctrica en medio de El Niño

En medio del fenómeno de El Niño, el cumplimiento de la meta para la generación térmica sigue siendo un desafío. El docente de la Universidad de los Andes, Sergio Cabrales, señaló que las térmicas han incumplido con las metas fijadas, ubicándose en un promedio de 82,8 gigavatios hora por día.
Debe mencionarse que este tipo de generación sirve como respaldo cuando el sistema eléctrico es impactado por una ola de calor, que hace disminuir el nivel de los embalses y con ello, la capacidad de las hidroeléctricas en generar energía.
Sin embargo, las térmicas no están llegando a las metas fijadas para la generación de energía, lo que se suma a la creciente necesidad de recurrir a gas importado.
De otro lado, Cabrales manifestó que las lluvias de los últimos días ocasionaron que los embalses llegasen a un nivel superior a 78 %, lo que redujo la meta térmica en generación de 100 gigavatios hora al día a 95 gigavatios hora diarios.
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“La reducción de la meta térmica no elimina los riesgos asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027. La confiabilidad del sistema eléctrico sigue dependiendo de la recuperación de los embalses, de la disponibilidad de combustibles (gas natural, carbón, diésel y fuel oil) y de la capacidad efectiva de generación térmica e hidráulica”, dijo Cabrales.
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