Carlos Cavelier de Alquería fue reconocido como el líder con mejor reputación en la industria de alimentos en Colombia, según Merco 2026

Carlos Enrique Cavelier, coordinador de Sueños de Alquería, ocupó el primer lugar del ranking sectorial de líderes de alimentos de Merco Líderes 2026, que reconoce a los empresarios con mejor reputación en sus respectivas industrias.
En la clasificación general, Cavelier alcanzó el sexto puesto y avanzó dos posiciones frente a la edición anterior. El resultado reconoce una visión empresarial que entiende el papel de una compañía más allá de sus resultados económicos y lo conecta con su capacidad para generar valor para las personas, fortalecer las comunidades y contribuir al desarrollo del país.
Educación pública: una apuesta que se expande a nuevas regiones
Uno de los principales frentes de trabajo del coordinador de Sueños de Alquería es la educación pública, a través de la Fundación Alquería Cavelier. En 2026, el Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa (Promce) amplió su alcance territorial y comenzó operaciones en Pereira, en alianza con la Universidad Tecnológica de Pereira.
Asimismo, inició su implementación en cuatro instituciones educativas oficiales de Santa Fe de Antioquia, junto con la Fundación Juan del Corral, de la empresa Cadena.
Promce busca fortalecer las capacidades de liderazgo de rectores y directivos docentes, promover mejores prácticas de gestión escolar y contribuir al mejoramiento de los resultados académicos. Su enfoque parte de una premisa: para transformar la educación pública es necesario fortalecer a quienes lideran las instituciones y articular el trabajo de docentes, familias, autoridades y aliados privados.
El programa tiene una trayectoria de 15 años en Cundinamarca y ha ampliado progresivamente su alcance. De acuerdo con la Fundación Alquería Cavelier, su trabajo ha llegado a 200 instituciones educativas oficiales en 93 municipios y ha involucrado a 426 directivos docentes.
En 2026, Promce también fue finalista de los Premios Portafolio, en la categoría Aporte a la Comunidad, un reconocimiento a una iniciativa que busca fortalecer la educación pública mediante la colaboración entre distintos actores.
Una respuesta empresarial ante la emergencia del terremoto
El liderazgo empresarial también se puso a prueba en agosto de 2026, cuando un terremoto afectó a comunidades de Chocó, Risaralda y otros territorios del occidente colombiano. Ante la emergencia, Alquería destinó recursos para contribuir a la atención inmediata y a la recuperación de las zonas afectadas, con acciones orientadas tanto a las comunidades como a personas de su cadena de valor.
La compañía dispuso inicialmente cerca de 8.000 litros de producto desde su operación en Palmira y puso cinco carrotanques de agua a disposición de Pereira, en coordinación con las autoridades.
Posteriormente, amplió la movilización de alimentos desde sus operaciones de Palmira, Cajicá y Pereira, y apoyó el transporte de ayudas hacia Buenaventura en articulación con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) y otros aliados.
Alquería se sumó, además, a los esfuerzos de articulación empresarial promovidos por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en el marco del Congreso Empresarial Colombiano (CEC), que incorporó una Jornada de Solidaridad por Colombia para movilizar recursos y capacidades hacia las comunidades damnificadas.
Alquería en el ranking Merco Empresas 2026
Alquería se ubicó en el quinto lugar del ranking de las mejores empresas para la población general en Colombia, según Merco Empresas 2026. El resultado pone a la compañía en el top 5 de esta clasificación, que recoge la percepción de la población general sobre las empresas que operan en el país.
En el ranking general de empresas con mejor reputación corporativa en Colombia, Alquería alcanzó la posición 11 en 2026, con 7.440 puntos, y avanzó dos puestos frente a la edición de 2025, cuando ocupó la posición 13.
El reconocimiento de Merco llega en un momento en el que Alquería continúa evolucionando de una compañía reconocida principalmente por sus productos lácteos a una empresa de alimentos multimarca y multicategoría. Su portafolio incluye marcas como Alquería, Freskaleche, Quesos Del Vecchio y Vitad, con productos que abarcan leches, avenas, yogures, bebidas, cremas, quesos, arequipes y snacks.