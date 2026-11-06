¿Qué se debe verificar antes de iniciar un viaje de inDrive?

¿Qué debe hacer un pasajero antes de subir a un vehículo de inDrive? El primer paso es sencillo: revisar la información del conductor y del vehículo que se muestra en la aplicación y asegurarse de que corresponda a la persona y al auto que llegan al lugar.
Esa comprobación básica forma parte de un proceso de seguridad más amplio. En octubre de 2025, inDrive afirmó haber reforzado sus medidas de seguridad digital en Colombia mediante la verificación de identidad asistida por IA, controles periódicos de identidad para conductores, un botón de pánico mejorado, soporte en tiempo real, compartir el trayecto con sus contactos y canales de comunicación anónima dentro de la app. En abril de 2026 sumó la grabación de audio opcional en los viajes a nivel nacional.
1. Verifique la información antes de iniciar el viaje
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inDrive recomienda revisar la información mostrada sobre el conductor o pasajero antes de comenzar el viaje y mantener la aplicación actualizada para contar con las funciones de seguridad vigentes. Si la información que aparece en la app no coincide con la persona o el vehículo que llega, la alternativa más segura es no asumir esa diferencia como algo normal y utilizar las opciones de soporte 24/7 de la plataforma.
2. La verificación de conductores también ocurre detrás de la pantalla
La verificación facial que se solicita a los pasajeros es solo una de las funcionalidades de seguridad. En 2025, inDrive anunció que los conductores en América Latina también serían verificados automáticamente a través de Truora, una empresa especializada en verificación de identidad por medio de Inteligencia Artificial y prevención del fraude.
El proceso descrito por inDrive y Truora compara la información de documentos oficiales y datos faciales con los registros de identidad nacionales, además de revisar antecedentes para evaluar si una persona es idónea para operar en la plataforma. Por separado, inDrive ha descrito el uso de aprendizaje automático (machine learning) para ayudar a identificar documentos potencialmente fraudulentos y moderar las imágenes de perfil.
Las cifras históricas para Colombia muestran la escala de estos controles. En una actualización de seguridad basada en datos internos de 2023, inDrive señaló que el 22 % de los aspirantes a conductores fueron rechazados por inconsistencias en la verificación y que se bloquearon 18.000 cuentas cuando intentaron registrarse nuevamente. Estos números corresponden específicamente a 2023 y no deben interpretarse como tasas vigentes de 2026.
3. Identifique las herramientas de seguridad antes de necesitarlas
Durante un viaje activo, las herramientas relevantes cambian. La actualización de octubre de 2025 de inDrive para Colombia destacó un botón de pánico mejorado, soporte en tiempo real y canales de comunicación anónimos. Esta última función está diseñada para permitir que pasajeros y conductores se coordinen sin exponer innecesariamente sus números de teléfono personales.
El consejo práctico es ubicar las funciones de seguridad y soporte antes de que surja una situación de urgencia. Una herramienta como estas, resulta más fácil de usar cuando la persona ya conoce su ubicación dentro de la aplicación y sabe para qué tipo de eventualidad está destinada.
4. Compartir el viaje aporta visibilidad a un trayecto activo
Compartir el viaje es otra de las opciones que inDrive ha promovido en Colombia. Un informe de seguridad de la empresa basado en datos de 2023 indicó que 370.000 usuarios habían compartido sus viajes con sus contactos de preferencia desde el lanzamiento de la función en ese mismo año. Aunque la cifra es histórica, ilustra por qué la adopción es clave: una función sólo es útil cuando las personas realmente saben que existe y la utilizan.
5. Los conductores también reciben orientación en seguridad
La seguridad no concierne únicamente a los pasajeros. inDrive ha puesto a disposición lecciones de seguridad en Colombia a través de la sección Shield (escudo) de la app, con contenidos tanto para pasajeros como para conductores y escenarios adaptados a los riesgos identificados. La empresa señala que este material se actualiza a medida que evolucionan las funciones del producto y los patrones de riesgo.
Para los conductores, esta información es de especial relevancia porque las decisiones de seguridad pueden comenzar antes de aceptar un viaje. El mismo estudio del sector publicado en Colombia a finales de 2025 reveló que el 74 % de los conductores evitaba ciertas zonas u horarios por motivos de seguridad, mientras que el 63 % considera fundamental la verificación de identidad de los pasajeros.
Verificación sencilla de cinco pasos
Antes de su próximo viaje, los usuarios pueden aplicar cinco hábitos básicos:
- Mantener la app de inDrive actualizada.
- Revisar la información mostrada antes de iniciar el trayecto.
- Utilizar los canales de comunicación internos de la app cuando sea posible.
- Saber dónde se ubican las herramientas de seguridad y soporte.
- Reportar las irregularidades a través de la plataforma en lugar de continuar como si nada hubiera pasado.
Ninguna de estas acciones implica que una aplicación pueda eliminar todos los riesgos. Pero si un proceso de seguridad más explícito: verificar la información antes del trayecto, usar la herramienta adecuada durante el viaje y saber cómo reportar un problema después.
Esta es también la forma más útil de comprender el sistema de seguridad de inDrive en Colombia. El valor no reside en la cantidad de funciones en la app, sino en que pasajeros y conductores sepan qué hace cada una y cuándo utilizarla.