Importante informe del Banco de la República alerta por disparada de los precios de los alimentos en Colombia

El reciente Informe de Política Monetaria, elaborado por el equipo técnico del Banco de la República, señala que, en los últimos meses, hubo un alza muy importante en los pronósticos de los precios de los alimentos en Colombia para los próximos años.
De acuerdo con el informe, este segmento enfrentaría presiones alcistas considerablemente mayores que las previstas en el Informe anterior, como consecuencia de efectos más fuertes del fenómeno de El Niño sobre los precios que los incorporados en el pronóstico anterior.
En septiembre, recuerda el documento, la variación anual del IPC de los precios de los alimentos en Colombia se ubicó en 6,7 %, frente al 5,2 % esperado por el equipo técnico, como resultado de unos alimentos perecederos afectados por choques de oferta causados por disrupciones en las cadenas de abastecimiento, como las que ocurrieron con el terremoto y los bloqueos, así como por condiciones climáticas adversas en ciertas zonas del país.
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“Para el cierre de 2026 se espera un 10,2 %, cifra superior al 9,0 % contemplado en el Informe anterior. La revisión al alza de la senda esperada para los precios de los alimentos responde, principalmente, al comportamiento de los perecederos. En particular, incorpora el efecto de menores precipitaciones en algunas zonas agrícolas y una postergación de la fase descendente del ciclo de estos precios hasta 2027”, dice el informe.
Más presiones y más riesgos para los precios de los alimentos en Colombia
Añade el documento que, por su parte, “la senda de los precios de los alimentos en Colombia procesados se mantendría relativamente estable y en un nivel menor al estimado en el Informe anterior, como resultado del traspaso de la apreciación del peso, lo que compensaría con creces las presiones alcistas derivadas del fenómeno de El Niño y de los mayores costos externos”.
Para el año entrante se estima que los precios de los alimentos en Colombia se verán afectados por el fenómeno de El Niño durante la primera mitad del año y que estos efectos se disiparán en lo que resta del horizonte de pronóstico.
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“Esto daría lugar a una trayectoria descendente de la inflación de alimentos a partir del segundo trimestre de 2027. Con todo lo anterior, para finales de 2027 la inflación anual del IPC de alimentos sería del 3,9 %, cifra algo mayor que la esperada en el Informe pasado del 3,8 %. La senda de pronóstico de los alimentos enfrenta un alto grado de incertidumbre asociada con la tasa de cambio, el precio internacional de los insumos y alimentos, y la intensidad y duración efectiva del episodio de El Niño”.