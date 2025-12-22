Siesa presenta balance de su transformación estratégica y revela grandes apuestas para 2026

Durante 2025, Siesa lideró una transformación estratégica y realizó acciones que le permitieron consolidarse en el sector, impulsado por el enfoque renovado de entender a detalle la operación de las empresas colombianas, brindándoles acompañamiento integral en un entorno rodeado de cambios acelerados.
Para eso, Siesa como líder en software ERP puso en el centro la especialización por industrias, migraciones a la nube más agiles y un acompañamiento diferenciado por la cercanía con los clientes, logrando así un crecimiento sostenido y una excelente adopción de sus nuevas soluciones como el Gestor Comercial y Zeus Cloud PMS, que hoy ya están transformando la operación de empresas en sectores como hotelería, retail y servicios.
Para entrar en detalle, fueron en total tres las decisiones estratégicas que marcaron el rumbo de Siesa y le permitieron lograr gran parte de sus resultados este año que finaliza: La primera fue la transición decidida hacia la nube, una apuesta que trascendió lo tecnológico y representó un cambio en la forma en que la compañía opera, entrega valor y se consolida como aliado en la evolución digital.
Luego siguió la incorporación de nuevos talentos con experiencia global, quienes aportaron perspectivas más amplias y aceleraron el ritmo de innovación. Y, por último, profundizaron en la especialización vertical: comprendieron el día a día de sectores clave y desarrollaron soluciones cada vez más relevantes para sus necesidades reales.
Para completar, Siesa mencionó que entre las verticales con mayor dinamismo este año se encuentran manufactura, retail y pymes. Cada una con diferentes necesidades que fueron resueltas con la adopción del ERP de la compañía.
En ese sentido, manufactura presentó la necesidad de trazabilidad, eficiencia operativa y control de calidad. En retail, la rapidez en los canales de venta y la gestión de inventarios fueron determinantes para avanzar hacia plataformas más especializadas.
Pero en todos los casos la tendencia fue clara: las empresas buscan soluciones que comprendan su industria y su contexto operativo, más que plataformas genéricas. Ese es el camino que Siesa está consolidando.
¿Cómo está el panorama de los ERP en Colombia?
Cabe resaltar que la transformación estratégica de Siesa va de la mano con un cambio relevante que se está dando en el sector.
La migración hacia modelos SaaS, ecosistemas más conectados en la nube y la integración de inteligencia aplicada están marcando la evolución natural del mercado. Sin embargo, las compañías requieren proveedores que entiendan su realidad tributaria, regulatoria y cultural.
Por eso, Siesa señala que su principal factor diferenciador radica en combinar tecnología moderna con un profundo conocimiento del entorno empresarial local, ofreciendo no solo una plataforma, sino una comprensión integral de cómo funcionan los negocios en la región.
También menciona que uno de los mayores desafíos que enfrentan las organizaciones al actualizar sus sistemas de información no es la tecnología en sí, sino la transformación cultural, es decir, muchas empresas reconocen la necesidad de evolucionar, pero temen al cambio debido al desconocimiento o a la dependencia de sistemas fragmentados.
En respuesta a esos retos, “Siesa acompaña de manera integral la transición: forma equipos, guía el proceso desde la estrategia hasta la operación diaria y desarrolla productos que facilitan migraciones fluidas, seguras y sin interrupciones del negocio”, explicó Vicente Pava, presidente de Siesa.
Grandes apuestas de Siesa para 2026
De cara a 2026, la compañía ve en la inteligencia artificial, la automatización y el análisis avanzado de datos una oportunidad sin precedentes para redefinir el concepto de ERP.
Y es que la adopción de agentes inteligentes en su soporte desde 2024 le permitió evolucionar hacia modelos capaces de analizar patrones, anticipar decisiones y automatizar tareas críticas, por lo que, para Siesa, el ERP del futuro será un sistema inteligente que aprende del contexto de cada empresa y actúa en tiempo real.
Por otra parte, en términos tecnológicos, la compañía está modernizando su plataforma desde la arquitectura hasta la experiencia de usuario, con un modelo cloud-native, metodologías ágiles y un enfoque SaaS que permitirá lanzar nuevas funcionalidades con mayor velocidad y flexibilidad.
Con esas acciones, el objetivo de Siesa es claro: desarrollar el ERP más moderno de Latinoamérica, construido sobre una base sólida de conocimiento del mercado real y preparado para responder a las demandas del futuro.
También, adicional a lo demás expuesto, busca promover procesos de formación continua junto con modelos de co-creación con clientes estratégicos.
En línea, está ampliando su ecosistema de aliados tecnológicos, lo que le permite ofrecer soluciones más completas, integradas y adaptables, considerando siempre que la transformación digital empieza por las personas, no por los sistemas.
Así las cosas, en el mediano plazo, Siesa visualiza un mercado ERP en Colombia marcado por plataformas inteligentes capaces de interpretar información, anticipar escenarios y recomendar decisiones. La inteligencia artificial integrada, la automatización de procesos y la analítica predictiva serán pilares de esta nueva etapa.
La compañía aspira a seguir liderando la adopción de estas capacidades en el país, manteniendo su enfoque en el entendimiento profundo del contexto operativo, regulatorio y fiscal de las organizaciones colombianas, para que puedan operar mejor, crecer con orden y competir con mayor claridad.