Smart Fit entregó 120 bicicletas en La Guajira tras alianza con Unicef; estos son los beneficios

Smart Fit llegó hasta las comunidades rurales de La Guajira con el programa ‘Giro por la Niñez’, para entregar 120 bicicletas tipo Buffalo a niñas y niños en el marco de la campaña de Unicef que, según informaron, busca abrirles el camino hacia la educación y facilitar el acceso al agua potable para sus familias.
La iniciativa contempla entregar 500 bicicletas, de las cuales 120 se entregaron por Smart Fit. “Estas bicicletas transformarán la vida de cientos de familias guajiras, al permitir que los estudiantes no pierdan ni un solo día de clases y que los hogares puedan reducir de manera significativa el tiempo invertido en la recolección de agua”, explicaron desde la empresa.
Contexto de la situación en La Guajira
Según Smart Fit, en zonas rurales de La Guajira, donde la deserción escolar alcanza en promedio el 30 %, miles de niñas y niños caminan hasta cuatro horas cada día para llegar al colegio, enfrentando peligros, además de la deshidratación causada por las altas temperaturas.
Asimismo, resaltaron que con una bicicleta Buffalo, los traslados escolares y domésticos se reducen, permitiendo cargar hasta dos pimpinas de 25 litros de forma ágil y segura.
Entre las características, informaron que estas bicicletas están especialmente diseñadas para resistir condiciones rurales extremas gracias a su estructura reforzada y materiales duraderos, lo que garantiza que puedan ser utilizadas tanto para transporte escolar como para el acarreo de agua y otros recursos básicos.
Durante la entrega en los municipios de Uribia, Maicao y Manaure realizada con Camilo Sarasti, CEO de Smart Fit Colombia, Panamá y Costa Rica, destacó la importancia de impulsar proyectos que generan un impacto real en las comunidades.
“En Smart Fit creemos que el movimiento transforma vidas y hoy estamos extendiendo ese propósito más allá de los centros de acondicionamiento físico. Con cada bicicleta entregada, abrimos caminos hacia la educación, la salud y el bienestar de las familias en La Guajira. Nuestro compromiso es seguir aportando a la construcción de un futuro más justo, donde ningún niño o niña tenga que elegir entre estudiar y caminar horas por agua”.