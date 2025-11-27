Tecnoglass encendió el árbol de navidad más alto del país en Barranquilla; espera recibir medio millón de visitantes

Más de 5.000 personas asistieron a la rotonda del polígono industrial de la avenida circunvalar en Barranquilla, donde Tecnoglass enciende el árbol de navidad más alto del país y uno de los más grandes del mundo.
Este árbol cuenta con 66 metros de altura, cerca de medio millón de luces led y 70.000 procesadores, convirtiéndose en una pantalla interactiva que reproducirá imágenes de los asistentes a la Ventana al Mundo en esta temporada de fin de año.
Christian Daes, COO de Tecnoglass, dijo en medio del encendido que “el rostro de los asistentes, en especial los niños, es la mejor recompensa a este esfuerzo de la marca. La mayoría de los participantes en el evento son pequeños que tienen en esta estructura un motivo para soñar”.
Adicionalmente, el encendido se amenizó con un espectáculo musical que realizaron los niños del hogar de paso Monseñor Víctor Tamayo, otro de los aportes sociales de la empresa especializada en productos arquitectónicos de alta gama que exporta más de US$1 billón anualmente al mercado norteamericano.
El árbol de la Ventana es el punto de partida del circuito navideño de Barranquilla que se conecta con los seis kilómetros de iluminación del malecón del río.
Así las cosas, el árbol estará encendido hasta el próximo 6 de enero de 2026, y esperan que a este lugar lleguen medio millón de visitantes.