A través de trii se podrá invertir en títulos de Pei sin comisión: estos son los detalles

El vehículo inmobiliario Pei está en medio de su emisión y colocación de títulos participativos por hasta $500.000 millones. Con esta coyuntura, la plataforma trii celebra una nueva Semana del Emisor, de la mano de esta compañía.
Desde el pasado martes y hasta este viernes se realizarán varios espacios con Pei, en los que se conversará sobre el sector inmobiliario “y la oportunidad que puede ser invertir en el portafolio inmobiliario líder de Colombia”, dice trii en una de sus publicaciones.
Adicionalmente, como parte de esta Semana del Emisor, entre el 21 y el 22 de agosto (jueves y viernes), los inversionistas podrán comprar y vender títulos de Pei sin comisión.
Según informó trii, aplicará para las primeras 1.000 operaciones sobre este emisor. “Es tu oportunidad para invertir en este vehículo inmobiliario y conocer más de lo que hay detrás del Pei”, afirmó la plataforma.
Así es la emisión y colocación de títulos de Pei
Pei, el principal vehículo de inversión inmobiliaria en Colombia, anunció este jueves la apertura de su decimosegunda oferta pública de títulos participativos en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), por un valor cercano a $500.000 millones.
El precio de colocación será de $70.000 por título, definido con base en el precio promedio de mercado de los últimos 180 días.
Los recursos obtenidos se destinarán principalmente al prepago de deuda financiera, aprovechando la flexibilidad del portafolio de pasivos que permite cancelar créditos sin penalidades.
Con esta operación, Pei reducirá su gasto financiero y mejorará su estructura de capital, llevando el LTV del 33 % al 28 %, además de fortalecer indicadores como deuda/Ebitda y cobertura de intereses (Ebitda/Gasto Financiero)
Jairo Corrales, presidente de Pei Asset Management, indicó que: “con esta emisión damos un paso estratégico para el futuro de Pei. Reducimos deuda, fortalecemos el perfil de riesgo y al mismo tiempo abrimos la puerta para que más inversionistas puedan acceder al portafolio de inversión inmobiliaria líder en el país. Nuestra prioridad es crear valor sostenible para los más de 7.000 inversionistas que ya confían en Pei”.