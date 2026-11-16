A pocas semanas de la noche del siete de diciembre, cuando millones de hogares colombianos encienden faroles y velas para recibir la fiesta de la Inmaculada Concepción, la industria de las velas en América Latina enfrenta presiones que vienen de muy lejos.
Amílcar Lusinchi es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Velas (Alafave). Según él, el conflicto en el estrecho de Ormuz encareció las materias primas y los fletes, y ese costo llegará al consumidor en la temporada de mayor demanda del año.
La parafina y las ceras vegetales son los insumos que definen el costo de una vela. La mayoría de esas materias primas viene de Asia, y la crisis en la zona afectó tanto el suministro como los precios. “Nos afecta en cuanto a la disponibilidad, en cuanto al aumento de los fletes de un contenedor que viene desde esa zona hasta América Latina”, explicó Lusinchi.
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Según sus cálculos, los insumos han subido entre 20 % y 25 % en algunos casos. Además, el flete de un contenedor desde China hacia la región podría haberse duplicado. El transporte puede ser hasta el 20 % del costo del producto, así que ese incremento por sí solo añade entre 10 % y 15 % a lo que antes pagaban los fabricantes. Otros insumos, como mechas, colorantes y fragancias, pesan poco en la estructura de costos. “El que mueve la aguja de precio acá es básicamente las parafinas y las ceras vegetales”, dijo.
Colombia, en una posición privilegiada
Para Lusinchi, el impacto no es igual en toda la región. Colombia y Brasil producen parafina, lo que reduce su dependencia de Asia. En el caso colombiano, Ecopetrol facilita el acceso de los fabricantes a la materia prima. Aun así, los precios locales siguen de cerca a los internacionales y también han subido.
La situación es distinta en otros países. México es el principal productor de velas de América Latina y también el mayor importador de parafina de la región, porque la producción de Pemex no alcanza.
Venezuela no produce parafina desde hace cerca de una década y depende en buena parte de Colombia. Lusinchi advirtió que la oferta de Ecopetrol para exportar estará muy limitada, porque la prioridad es el mercado local. Por eso, países como Venezuela y Ecuador tendrán que comprar en China, en procesos que suelen tardar unos 90 días.
Habrá abastecimiento, pero con velas más caras
Aun con este panorama, el dirigente gremial no prevé escasez de velas en el corto plazo. La crisis empezó en una época de bajo consumo, lo que les dio tiempo a los fabricantes para prepararse. “Por lo que nosotros sabemos de nuestros miembros, están suficientemente abastecidos para cubrir lo que resta de año”, afirmó. Los grandes productores son los mejor preparados, porque planifican con más anticipación. Las fábricas pequeñas, que dependen de distribuidores locales, tienen menos margen para reaccionar.
Lo que sí parece seguro es un aumento de precios. Consultado sobre el Día de las Velitas, Lusinchi respondió: “Yo sí pensaría que va a haber un incremento de precio”.
Una fecha que puede generar el 40 % de las ventas del año
El dato muestra cuánto pesa la temporada. Según Lusinchi, para algunos fabricantes colombianos el Día de las Velitas puede representar hasta el 40 % de sus ventas anuales. La compara con el Día de Muertos en México, que para algunas fábricas de ese país llega a ser la mitad de sus ingresos del año.
La preparación empieza meses antes. Lusinchi contó que en una visita a fábricas colombianas encontró las líneas de producción dedicadas a velas de colores y bodegas llenas, listas para distribuir. A esta altura del año, explicó, el producto ya debe estar en manos de mayoristas y distribuidores para llegar pronto a los puntos de venta.
El reto de largo plazo: menos dependencia
Para el mediano plazo, Alafave recomienda a sus miembros diversificar proveedores y no depender de un solo origen. La asociación también espera que se reactive la refinería venezolana que producía unas 12.000 toneladas de parafina al año, aunque Lusinchi admite que no hay certeza sobre cuándo ni cuánto. Además, señaló que Ecopetrol está invirtiendo para aumentar y hacer más eficiente su producción de parafina.
El problema es que la demanda también crece. En Colombia y en toda la región ha surgido un fuerte emprendimiento de velas artesanales, liderado en gran parte por mujeres, que se aceleró después de la pandemia. A eso se suma la competencia de velas chinas de bajo valor agregado. Frente a ellas, Lusinchi destaca la lealtad del consumidor latinoamericano a sus marcas, muchas con medio siglo de historia.
Medellín, capital de las velas en 2027
El peso de Colombia en esta industria quedó claro en la última decisión del gremio. Alafave eligió a Medellín como sede de su próximo congreso latinoamericano, previsto para finales de mayo de 2027. Será un encuentro de cuatro días con agenda de liderazgo, tendencias e innovación, además de una exposición comercial.
Amilcar Lusinchi destacó que la ciudad tiene toda la red de proveedores de la cadena. También dio otra cifra: en el más reciente webinar técnico de la asociación, el 25 % de los 400 inscritos eran colombianos.
Este año, las velitas del 7 de diciembre también reflejarán lo que pasa en una ruta marítima a miles de kilómetros de distancia.