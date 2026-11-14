Estos pensionados en Colombia se pierden del pago de la prima de Navidad

A finales de este mes, cerca de 2 millones de pensionados en Colombia verán reflejado el pago de la prima de Navidad, correspondiente a lo que la Ley 100 llama mesada 13.
La transferencia, sin embargo, no se entrega a todos los ciudadanos colombianos que reciben una jubilación, sea de Colpensiones o de alguna de las administradoras privadas que tienen presencia en el país.
La norma establece que los pensionados en Colombia, o quienes reciban una jubilación, que cumplan al menos una de cuatro condiciones no verán reflejada la transferencia el próximo 30 de noviembre.
¿Qué pensionados en Colombia no reciben la prima de Navidad?
- Pensiones causadas con posterioridad al 31 de julio de 2011 y que superen los 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV): Según el Acto Legislativo 01 de 2005, las pensiones que cumplan ambas condiciones (reconocidas tras dicha fecha y superiores a 15 SMMLV) reciben únicamente 12 mesadas al año.
- Beneficiarios del programa BEPS: Dado que el mecanismo funciona como un esquema de ahorro voluntario y no como una pensión contributiva, sus beneficiarios no acceden a la mesada de Navidad.
- Personas que recibieron devolución de saldos o indemnización sustitutiva: Corresponde a un pago único para quienes no cumplieron los requisitos para ser pensionados en Colombia, por lo cual no devengan mesadas ni primas, pues ya recibieron todo lo ahorrado.
- Beneficiarios de subsidios o transferencias monetarias: Se deben entender como ayudas sociales de subsistencia y no como una pensión de jubilación reconocida.
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Los pensionados en Colombia que sí reciben la prima de Navidad verán un pago del mismo monto al que reciben mensualmente, aunque será mayor, toda vez que sobre este no se hacen descuentos adicionales.